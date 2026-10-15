人稱「泰菜天王」的阿明師宣布重返香茅廚泰式餐廳！並正式推出由阿明師領軍打造的「香茅御宴 THE ROYAL TABLE」8道式泰國宮廷饗宴，每日限量10席。阿明師重返香茅廚後，也同步帶領廚藝團隊重新打造全店菜單，將泰國宮廷料理細膩講究的刀工、香料、醬料與擺盤融入當代Fine Dining手法，打造全新菜色。即日起接受預約，需3天前下訂，每天僅供應10位，每套每位新臺幣3600元。
主廚阿明師本名李明芢，師承泰國宮廷御廚，歷任曼谷與台北兩地五星級飯店泰式餐廳行政主廚，是少數能在台灣完整掌握泰國宮廷料理工序的廚師，25歲便接下曼谷皇家蘭花喜來登飯店泰式餐廳「Thara Thong」行政主廚一職，未滿30歲時受泰式餐廳「晶湯匙」延攬來台，其後獲寒舍集團創辦人蔡辰洋相中，主掌台北喜來登「Sukhothai」泰式餐廳逾十年，2016年再由微風集團董事長廖鎮漢延攬合作，此次重返香茅廚，也是由董事長親自出面邀請。
宮廷料理刀工、熬製都講究 熬醬料費一天時間
此次推出「香茅御宴 THE ROYAL TABLE」，談到宮廷料理，阿明師表示，真正費工的並非只是器皿與擺盤，而是藏在料理背後的細節，從刀工、切法到醬料熬製都十分講究，光是一款醬料就可能耗時一整天。「香茅御宴 THE ROYAL TABLE」以8道式形式呈現，將泰國宮廷料理重新解構，再以當代Fine Dining手法創意演繹。
像是「泰式宮廷烤三鮮」，是選用日本生食級干貝、鱈場蟹與大草蝦，以炙烤帶出海鮮本身的香氣。建議品嚐時將海鮮、蔬菜、香料醬與椰漿奶霜均勻拌勻後入口，風味辛香鮮甜。而「香料鴨胸酥片盅佐香茅鴨米飯」是將鴨胸碳烤，鴨皮則另外煮至柔軟，再分別切絲，拌入魚露、檸檬、炒米與少許辣椒粉等，可搭佐米紙酥片一同入口；一旁的香茅鴨米飯，則是將咖哩、茉莉香米與鴨肉拌勻，放入香茅中塑形後下鍋油炸，同樣芬芳夠味。
「宮廷羅旺鮮蝦」則是將鮮蝦搭配加有柳橙汁的羅望醬汁，並以鍋巴丁、蒜片與紅蔥頭酥增添豐富口感。「綠咖哩烤雞佐三色米線」相當費工，米線包含原味、香蘭葉與蝶豆花三種風味；而阿明師選用雞腿肉，先以椰漿和魚露醃製，再煎出香氣，搭配綠咖哩醬汁，風味更加飽滿。配料還包含旗魚丸、馬蹄與檳榔花等，是道用料豐富的主食料理。
吃飯可抽獎 最大獎由阿明師客製一桌菜
迎接微風25週年限定「香茅御宴 THE ROYAL TABLE」即日起正式開賣，每套新台幣3600元，每日限量10席，採全席預約制。即日起至12月13日還有抽獎活動，凡單筆消費滿新臺幣3000元或點購香茅御宴套餐，即可現場抽獎。大獎「泰菜天王到你家」，阿明師親自為得獎者準備一席泰國風味料理。其他獎項包括當次結帳折扣、泰式金目鱸魚等餐點兌換券，以及阿舍食品與香茅廚聯名的「泰吃香」乾拌麵等。
🟡「香茅御宴｜阿明師八道式泰國宮廷饗宴」相關資訊：
預約方式：即日起透過inline線上訂位系統預約
預約規定：全席預約制，需於用餐日前三天完成預訂
售價：每套新臺幣3600元
席次：每日限量10席
供應門市：香茅廚泰式餐廳微風復興店（臺北市松山區復興南路一段39號GF，02-6600-3210）
台北文華東方酒店「Bencotto」邀義大利名廚客座
另外，台北文華東方酒店榮獲米其林入選的「Bencotto」義大利餐廳，將於10月30日至11月1日迎來義大利米其林一星餐廳 「Volta del Fuenti by Michele De Blasio」，行政主廚Michele De Blasio首度跨海來台客座，攜手「Bencotto」主廚馬利歐・奎達 (Mario Quarta)，匠心呈獻「漫遊山海 ALTITUDE」義饗星廚四手聯烹極致盛宴，以當代廚藝美學詮釋於阿瑪菲海岸不同海拔高度所孕育的風味敘事。
僅有三天、席次有限的「漫遊山海 ALTITUDE」義饗雙廚星宴，於10月30日起至11月1日晚間推出八道式套餐，每位8888元+10%，包含五款侍酒師精選葡萄酒、10月31日及11月1日午間，則提供五道式套餐每位3980元+10%起，並可另加價選擇葡萄酒搭配。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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此次推出「香茅御宴 THE ROYAL TABLE」，談到宮廷料理，阿明師表示，真正費工的並非只是器皿與擺盤，而是藏在料理背後的細節，從刀工、切法到醬料熬製都十分講究，光是一款醬料就可能耗時一整天。「香茅御宴 THE ROYAL TABLE」以8道式形式呈現，將泰國宮廷料理重新解構，再以當代Fine Dining手法創意演繹。
像是「泰式宮廷烤三鮮」，是選用日本生食級干貝、鱈場蟹與大草蝦，以炙烤帶出海鮮本身的香氣。建議品嚐時將海鮮、蔬菜、香料醬與椰漿奶霜均勻拌勻後入口，風味辛香鮮甜。而「香料鴨胸酥片盅佐香茅鴨米飯」是將鴨胸碳烤，鴨皮則另外煮至柔軟，再分別切絲，拌入魚露、檸檬、炒米與少許辣椒粉等，可搭佐米紙酥片一同入口；一旁的香茅鴨米飯，則是將咖哩、茉莉香米與鴨肉拌勻，放入香茅中塑形後下鍋油炸，同樣芬芳夠味。
吃飯可抽獎 最大獎由阿明師客製一桌菜
迎接微風25週年限定「香茅御宴 THE ROYAL TABLE」即日起正式開賣，每套新台幣3600元，每日限量10席，採全席預約制。即日起至12月13日還有抽獎活動，凡單筆消費滿新臺幣3000元或點購香茅御宴套餐，即可現場抽獎。大獎「泰菜天王到你家」，阿明師親自為得獎者準備一席泰國風味料理。其他獎項包括當次結帳折扣、泰式金目鱸魚等餐點兌換券，以及阿舍食品與香茅廚聯名的「泰吃香」乾拌麵等。
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預約方式：即日起透過inline線上訂位系統預約
預約規定：全席預約制，需於用餐日前三天完成預訂
售價：每套新臺幣3600元
席次：每日限量10席
供應門市：香茅廚泰式餐廳微風復興店（臺北市松山區復興南路一段39號GF，02-6600-3210）
台北文華東方酒店「Bencotto」邀義大利名廚客座
另外，台北文華東方酒店榮獲米其林入選的「Bencotto」義大利餐廳，將於10月30日至11月1日迎來義大利米其林一星餐廳 「Volta del Fuenti by Michele De Blasio」，行政主廚Michele De Blasio首度跨海來台客座，攜手「Bencotto」主廚馬利歐・奎達 (Mario Quarta)，匠心呈獻「漫遊山海 ALTITUDE」義饗星廚四手聯烹極致盛宴，以當代廚藝美學詮釋於阿瑪菲海岸不同海拔高度所孕育的風味敘事。
僅有三天、席次有限的「漫遊山海 ALTITUDE」義饗雙廚星宴，於10月30日起至11月1日晚間推出八道式套餐，每位8888元+10%，包含五款侍酒師精選葡萄酒、10月31日及11月1日午間，則提供五道式套餐每位3980元+10%起，並可另加價選擇葡萄酒搭配。
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