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洛杉磯道奇隊在國家聯盟冠軍系列賽（NLCS）中，不僅在戰績上遭到密爾瓦基釀酒人痛擊，如今連引以為傲的主場票房也面臨嚴峻考驗。在客場吞下2連敗後，道奇回到主場的第3戰門票價格慘跌，球團為了挽救低迷的進場意願，甚至祭出發放「免費啤酒」的殺手鐧，但這項舉動卻引發球迷在網路上無情的嘲諷。根據票務網站數據，在系列賽開打前，道奇主場最便宜的門票大約落在148美元。然而，在球隊苦吞2連敗後，票價出現恐慌性拋售。TickPick網站的第3戰最低票價一度下殺40%來到91美元；StubHub和SeatGeek的最低票價也分別跌至97美元與95美元左右。第4戰的票價更慘，最低只需89美元即可入場。面對跌破百元的「跳水價」，道奇專門媒體《Dodgers Nation》雖然緊急發文呼籲球迷進場應援，強調這是「不容有失的必勝戰」，但洛杉磯球迷似乎並不買帳。許多人在網路上留言狂酸：「票變便宜是有原因的，因為大家都知道這系列賽已經結束了」、「誰能怪球迷不想去？」、「要花這麼多錢看心愛的道奇軟手，真的太貴了」。甚至有球迷嘲諷：「終於要把球場塞滿了嗎？」暗指道奇在分區系列賽對戰勇士時，主場看台就已出現許多空位；還有人突破盲點抱怨：「對啊，但停車費還是要65美元！」眼看主場優勢可能淪為空蕩蕩的看台，道奇球團展開了極端的行銷手段。根據《加州郵報》報導，在第3戰賽前，球場內出現了令人不解的奇景——球團為了吸引球迷，竟然在中央走道設立紅色帳篷，大放送官方贊助商百威的免費啤酒，甚至附贈印有道奇標誌的免費保冷袋。「為了吸引粉絲，球隊已經動用了一切手段，」報導中生動地描述了現場狀況：「為了領取免費贈品，走道上排起了長長的人龍。大家都在耐心地排隊，只為了拿免費的啤酒。」這種「不喝點酒實在看不下去」的諷刺畫面，凸顯了道奇在戰績與票房雙輸的窘境。道奇在第3戰再度以2：6落敗，陷入0勝3敗的絕對劣勢，若打線與受傷病困擾的大谷翔平無法及時甦醒，這支豪門球隊恐將面臨極其難堪的賽季終結。