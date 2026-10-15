我是廣告 請繼續往下閱讀

僑委會稱沒有「考察」預算 王定宇：應事先與召委溝通

體諒僑委會業務繁忙 仍直言報告內容不適當

立法院外交及國防委員會今（15）日審查僑務委員會114年第4季「因公派員出國計畫考察費用執行情形表」，不過僑委會以歷年未編列「考察」類別預算為由，送交空白執行情形表，引發在野不滿。而民進黨立委王定宇質詢時也直言，「確實是不適當」，認為行政部門若發現議程用詞與實際預算項目不同，就應事先與召委溝通，而不是到了委員會才處理。立法院外交及國防委員會今日邀請僑委會代理委員長李姸慧，就因公出國管理、駐外接待及公務資源使用情形進行專案報告，並審查相關出國考察費用執行情形。不過，僑委會指出，因公出國預算僅分為「視察」、「訪問」及「開會」三類，歷年並未編列「考察」項目，因此送交立法院的相關執行情形表沒有內容。面對在野黨立委質疑玩文字遊戲，李姸慧則強調，僑委會確實沒有「考察」類別，否認刻意迴避審查。王定宇質詢時表示，如果立法院排定的議程名稱與行政機關的專業用語有所出入，事前溝通就非常重要，不應只因名詞不同，導致委員會花費大量時間爭論報告究竟有幾張紙、有沒有相關預算項目，反而模糊國會監督的真正目的。王定宇指出，僑委會每年9月中旬至10月正值僑胞返台高峰，業務相當繁忙，專案報告也是上週四、五才通知，準備時間確實有限，難免出現疏漏。但即使有上述因素，僑委會此次提供的報告內容仍然「確實是不適當」。