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網紅蒂蒂近日舉辦生日慶團購，活動總營業額突破1.5億元，驚人數字曝光後立刻掀起熱烈討論。網友除了驚嘆她驚人的帶貨能力，也好奇如此龐大的業績，蒂蒂本人究竟能拿到多少分潤？有電商業者現身推算，以她的流量及銷售規模，分潤比例可能至少落在20％至25％，若以1.5億元計算，帳面金額上看3000萬至3750萬元。有網友在Threads發文表示：「蒂蒂生日慶營業額1.5億，她本人能抽成多少啊？10％等於1500萬，20％就是3000萬，好羨慕啊！」原PO也提及，蒂蒂過去曾透露自己賺得比爸爸多，因此更加好奇她透過團購創造的實際收益。貼文曝光後迅速引起討論，不少人驚呼：「一個私人帳號做到這樣真的超級狂」、「三代人都很會賺錢」、「蒂蒂完美示範了富可過三代」，還有人笑說，大家如此認真研究她的收入，「關心的程度好像國稅局的稅務員」。一名自稱從事電商工作的網友留言分析，以蒂蒂目前的帶貨能力，分潤比例至少可達20％至25％以上，「十幾趴的分潤是不可能有臉來跟她談的」，並指出這次團購的品項多屬利潤較高的商品，因此她才能在獎品與優惠方面相當大方。若按照該名網友推估，以1.5億元營業額換算，20％分潤約為3000萬元，25％則高達3750萬元，數字相當驚人。不過營業額還需要扣除團隊薪資、廣告行銷、活動成本及稅金等支出。蒂蒂本名陳奐耘，臺北醫學大學醫學系畢業，是來自高雄的網紅，她的本業是婦產科醫生，阿公陳寶鎮是知名健身房「健身工廠」的創辦人，爸爸陳尚仁是高雄「柏仁醫院」院長，媽媽劉倢安曾是小兒科醫師，叔叔陳尚義、陳尚文是連鎖上市健身房「健身工廠」的老闆與總經理。蒂蒂早期在北醫時期便在社群累積大量粉絲，即使轉為私人帳號多年，仍擁有44萬粉絲，擁有一批黏著度極高的支持者，她這幾年除了醫師本業外還會經營團購，後來事業越做越大，還成立了「高雄在蒂有限公司」，而運動會是她每年生日都會舉辦的活動，原本只是三五好友一起玩的慶祝聚會，怎料延伸成與團購廠商結合的大型聚會，還大大提升帶貨力道。今年的蒂蒂生日團購締造破億業績，也再次證明她不只是話題人物，更具備驚人的消費號召力。