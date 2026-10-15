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▲味全龍總教練葉君璋坦言，球隊雖然安排練習賽維持狀態，但部分打者手感尚未完全到位，正式比賽與集訓仍有差距。（圖／味全龍提供）

▲中信兄弟在季後挑戰賽生死戰敲出16支安打，張仁瑋、詹子賢（圖）接連開轟，火力有望延續到台灣大賽。（圖／記者葉政勳攝）

2026年中華職棒台灣大賽將於10月17日在台北大巨蛋開打，味全龍與中信兄弟卻以截然不同的節奏迎接決戰。味全自10月4日結束例行賽後，兩場正式比賽相隔13天；兄弟則在10月12日打完季後挑戰賽生死戰，獲得4個完整休息日。以逸待勞與以戰養戰誰有利？關鍵在於兩隊如何把恢復時間與實戰節奏轉化為戰力。味全龍最大的優勢，在於掌握完整的調整時間。球隊10月4日打完最後一場例行賽，僅休息2天便展開集訓，期間安排3場練習賽，包括與U23世界盃中華培訓隊及甲組球隊交手，試圖維持選手實戰節奏。不過，總教練葉君璋並未認為充足休息就等於萬全準備。他10月13日受訪時坦言，部分選手的打擊手感仍未百分之百到位，儘管球員持續調整身體狀況，但訓練內容與正式比賽依然存在差距。尤其味全本季本就不是依賴猛烈火力取勝的球隊，一旦中心打線在系列賽前兩戰仍在尋找擊球時機，即使先發投手只失2、3分，也可能因火力支援不足陷入被動。換言之，味全最需要擔心的並非體能，而是如何在G1迅速找回正式比賽的攻擊節奏。相較於味全仍在透過練習賽調整，兄弟則是剛經歷最真實的季後賽考驗。季後挑戰賽首戰以4：1擊敗統一獅後，接連以0：1、2：4吞敗，直到10月12日背水一戰，才靠著全場16支安打、張仁瑋與詹子賢各轟出陽春砲，以8：2取得台灣大賽門票。尤其生死戰第4局，詹子賢與江坤宇接連擊出二壘安打，先從統一先發布雷克手中取得領先；第5局再把握牛棚控球不穩擴大比分，展現的不只是長打能力，也包括選球與掌握失投的能力。味全本季對兄弟具有投手壓制優勢，兄弟以戰養戰確實有助維持實戰節奏，但能否延續到另一支投手型態不同的球隊，才是真正考驗。相較打者手感，休息天數對投手調度的影響更為直接。味全全季團隊防禦率2.61、WHIP 1.22，均優於兄弟的3.79、1.30，先發投手群本來就是龍隊爭冠最大本錢。長達近2週的備戰時間，讓葉君璋有機會依照對戰特性安排輪值，不必考量選手休息與恢復等問題。不過，兄弟也並非毫無優勢。勝騎士於10月9日先發，距離17日首戰有7個完整休息日，菲力士與羅戈也分別有6天及5天的恢復時間，前三戰的先發調度未必會因挑戰賽而明顯吃虧。真正可能拉開差距的，是系列賽進入G4之後，兩隊如何安排先發投手第二次登板，以及是否有足夠牛棚深度分擔局數。七戰四勝制與一般例行賽最大的差別，是每場勝利的價值被放大，教練團可能提前動用勝利組投手。若兄弟前兩戰先發無法投滿6局，平野惠一就得更早啟用牛棚；一旦第3、4戰又出現緊張局面，累積投球負荷可能成為隱憂。今年台灣大賽另一項特殊條件，是最多7場比賽全部安排在台北大巨蛋，味全擁有其中5場主場，兄弟則有2場。雙方無須隨著主客場轉換長途移動，有助降低交通造成的疲勞。特別是大巨蛋屬於室內空調球場，能減少陽光及場地不平整等環境干擾，對選手準備有所幫助。這項條件對剛打完挑戰賽的兄弟相對有利，因為球員不必在高張力系列賽期間額外承受南北移動及更換球場的負擔。也就是說，味全在賽前準備時間上的優勢依然存在，但正式開打後，兩隊的恢復條件會逐漸接近。整體而言，味全較長的備戰時間仍是優勢，尤其有助於安排先發輪值、控制牛棚負荷及處理球員身體狀況，但這不代表休息愈久勝率就愈高。兄弟則靠連續4場季後賽累積實戰節奏，也在最後一戰找回火力，但能否突破味全強大投手群，仍有待驗證。真正值得觀察的是系列賽前兩戰。若味全打線能迅速適應比賽強度，並由先發投手壓制兄弟攻勢，較充足的準備時間就可能轉化為實際勝利；反之，倘若兄弟延續挑戰賽最後一戰的選球與打擊內容，率先突破龍隊先發投手，味全的休兵優勢便可能受到挑戰。