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台中市政府將於10月16日舉辦「台中市運動產業園區新建營運移轉（BOT）案」簽約儀式，特別邀請今年首度登上美國職棒大聯盟（MLB）並締造多項台灣球員紀錄的旅美好手李灝宇出席，共同見證台中打造可容納至少4.5萬席的國際級室內棒球場館「超巨蛋」。此案預計投資規模達600億元，將延續台中「世界棒球之都」的深厚文化，為台灣棒球開創更寬廣的國際舞台。為了迎接這項重大建設里程碑，市府特別邀請被球迷暱稱為「台灣怪力男」的底特律老虎隊球員李灝宇共襄盛舉。李灝宇今年首度升上大聯盟，單季繳出10支全壘打、87支安打及46分打點的亮眼成績，一舉改寫多項台灣球員在大聯盟的單季紀錄，展現新世代棒球選手的頂尖實力。簽約儀式當天，中信兄弟領隊彭政閔等棒壇重量級貴賓也將出席見證，並由中信兄弟啦啦隊Passion Sisters帶來精彩演出，為活動注入滿滿的棒球熱情。本次BOT案由台灣人壽擔任投資方，並引進日本ES-CON Sports & Entertainment（ESE）團隊的專業經驗，預計總投資約600億元。未來規劃興建的「超巨蛋」將是一座符合世界棒壘球總會（WBSC）國際賽事規範、具備至少4.5萬個座位的國際級室內棒球場館。透過公私協力，該園區將成為兼具國際賽事、運動休閒及多元展演機能的城市新地標，進一步串聯人才培育、專業場館及運動產業鏈。台中市自2006年洲際棒球場啟用以來，陸續舉辦世界棒球經典賽（WBC）、世界12強棒球賽（Premier12）、亞洲棒球錦標賽及U23世界盃棒球賽等指標性賽事，2023年WBC的A組預賽更成功吸引各國球隊與大批球迷齊聚，並於2013年即獲國際棒球總會頒贈「世界棒球之都」（World Baseball City）殊榮。運動局長游志祥表示，市長盧秀燕持續推動運動建設，超巨蛋不僅是大型場館投資，更是提升城市國際競爭力的重要布局。未來新舊場館資源將互補加乘，讓台中持續作為培育棒球人才、匯聚國際頂級賽事的核心基地。