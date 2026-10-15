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美光新廠啟用之際 賴清德喊話勞資共好

台灣美光台中先進封裝測試二廠今（15）日正式啟用，總統賴清德出席典禮時，肯定美光深耕台灣逾30年、累計投資突破1兆元，展現美光持續投資台灣的決心。不過，美光因分潤問題產生的勞資爭議仍未落幕，桃園工會預計19日號召桃園、台中兩廠員工赴台北遊行。賴清德藉機呼籲勞資雙方秉持「魚幫水、水幫魚」精神，以誠意協商、凝聚共識，創造勞資雙贏。美光科技（Micron）今天中午在台中后里舉辦先進封裝測試二廠啟用典禮。賴清德致詞時表示，美光自去年9月動工以來，僅歷時一年多便完成建廠並正式啟用，除了展現建廠團隊的高效率，也將強化高頻寬記憶體（HBM）的先進封裝與測試能力，滿足全球人工智慧（AI）產業對高階記憶體持續攀升的需求。賴清德指出，政府將持續成為產業的後盾，支持先進技術在台灣研發、先進產品在台灣製造，深化國際企業與台灣的合作，創造更豐碩的成果。他也期盼透過高科技帶動傳統產業轉型，並由優質在地供應商支持半導體產業發展，讓台灣整體產業生態系的競爭力同步提升。談及企業發展，賴清德話鋒一轉表示，企業要持續壯大，有賴完善的產業環境，中央與地方政府、政府與民間都應共同努力，促進勞資雙方加強溝通、建立互信，讓企業與員工共同成長。賴清德期盼，勞資雙方都能秉持「魚幫水、水幫魚」的精神，持續以誠意協商、凝聚最大共識。他強調，唯有創造勞資和諧，才能達到勞資雙贏，讓員工安心打拼，也讓企業發展更加穩健。台灣美光勞資爭議至今仍未解決，員工長期對現行獎金與分紅制度表達不滿。桃園工會10月7日正式取得合法罷工權，規劃於19日號召桃園廠及台中廠員工前往台北凱達格蘭大道遊行，表達訴求；台中廠工會則預計於22日進行第二次勞資調解。美光新廠啟用與勞資協商持續進行，後續發展備受關注。