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▲23歲蔣得曦長得相當標緻，談吐落落大方，神似身為前女星的媽媽林姮怡。（圖／蔣友柏小紅書）

蔣家第四代、橙果設計創辦人蔣友柏昨（14）日罕見分享和大女兒蔣得曦對談的影片，23歲蔣得曦長得相當標緻，談吐落落大方，神似身為前女星的媽媽林姮怡，訪談中，蔣得曦提及自己沒有上大學、會考成績不好很失敗，蔣友柏淡然地回：「這不是失敗！我大學也沒畢業也沒參加會考，成功跟學業是兩件事情。」蔣得曦在片中訪問父親蔣友柏，訪談後段，她表示將問一些平時不會認真問的問題，蔣友柏說會盡量認真回答，蔣得曦表示「從小到大你都沒有覺得我很失敗，即使我沒上大學、高中會考考很差，但這些在我看來我是覺得我很失敗的點」，蔣友柏一聽回說：「是嗎？這不是失敗，我大學也沒畢業也沒參加會考啊，我覺得成功跟學業是兩件事情。」蔣友柏說，自己從來沒有去預設蔣得曦以後會從事什麼職業，她則反問父親，自己小時候每次填未來志願都會寫「藝術家」，好奇爸爸當時是否真的相信她會走上這條路，蔣友柏認為，女兒確實有嘗試過，但後來也發現當藝術家每天要創作、接受人家批評，還要去販售作品，「太累了！不適合吧」，蔣得曦聽完也說：「這是真的！」蔣得曦是蔣家第五代成員、蔣友柏和林姮怡的長女，小名「小玫瑰」，她畢業於台北市立中正國中，隨後就讀高中，目前全心投入於藝術創作、影視作品設計，並逐步規劃成立自己的品牌，蔣友柏在該段訪談中評估愛女「不是打工的命，是創業的命」，因此十分支持她運用資源走上藝術與創立個人品牌這條路。許多網友看了影片紛紛表示：「女兒也太好看了吧」、「好像媽媽啊！薰衣草裡的姐姐」、「先不談內容如何，我們太欠缺這種平等、平靜、認真的親子溝通」、「女兒好漂亮，好溫柔」、「女兒也是個很酷的女生」、「親子關係很不錯！改觀了！」