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▲天空變橘色！印尼爆十年最猛野火季（圖／路透社／達志影像）

雨季遲到： 印尼氣象氣候地球物理局（BMKG）預測，加里曼丹部分地區 10 月起進入雨季，其餘地區在 11 月，但今年全國多數地區雨季預計會比往年晚。

印尼氣象氣候地球物理局（BMKG）預測，加里曼丹部分地區 10 月起進入雨季，其餘地區在 11 月，但今年全國多數地區雨季預計會比往年晚。 新加坡預報： NEA 預估濃煙在 14 日夜間至 15 日仍會持續飄來，雖有零星陣雨，但印尼南蘇門答臘與加里曼丹部分地區預計持續乾燥。

NEA 預估濃煙在 14 日夜間至 15 日仍會持續飄來，雖有零星陣雨，但印尼南蘇門答臘與加里曼丹部分地區預計持續乾燥。 變數： 空污是否減輕，主要取決於降雨、風向與泥炭地火勢能否撲滅，下週可能時好時壞，而不是一路好轉。

印尼正面臨近十多年來最嚴峻的野火季，中加里曼丹省遭濃厚橙色煙霾籠罩，空氣品質已衝破印尼官方標準的 4 倍以上。濃煙隨風向飄向鄰國，新加坡空污創下今年新高，馬來西亞多州停課，區域性煙霾危機持續擴大。根據印尼環境部數據，中加里曼丹省 14 日的空氣污染指數（ISPU）一度突破 1200，而官方定義的「危險」門檻為 300，數字已超過門檻 4 倍。當地畫面顯示，煙霾遮蔽天空，整座城市被染成詭異的橙色，街道幾乎被濃煙吞沒，首府帕蘭卡拉亞（Palangka Raya）能見度大減，警方甚至出動水車，對路旁燃燒的泥炭地灑水滅火。煙霾已對民眾健康造成明顯衝擊。印尼衛生部指出，受影響地區自 8 月 18 日至 10 月 13 日，累計通報逾 28 萬起呼吸道感染病例。衛生部先前統計，截至 9 月 21 日約為 17 萬 4694 起，兩者相差約 10 萬 8576 起，但官方強調，兩次統計的起算日與病例定義未必完全相同，不能直接視為同一類的新增病例。濃煙隨著東南風飄向新加坡，新加坡 14 日晚間空污指數突破 200，為今年最高。新加坡政府宣布分發 N95 口罩，符合資格者每人可領 2 片，也可由親友代領，並開放指定場所的冷氣空間，供民眾躲避煙霾。據新加坡國家環境局（NEA）14 日下午公布，當日 24 小時污染指數（PSI）介於 118 至 168，屬「不健康」等級，預估將持續在「不健康」到「非常不健康」之間。新加坡媒體也報導，15 日西部地區一度測得每立方公尺 284 微克的 PM2.5 一小時濃度，是今年最高，也是這一波煙霾首度進入「非常高」等級。作為對照，2015 年印尼野火曾使新加坡西部創下 471 微克的紀錄。馬來西亞方面，多個州已因煙霾關閉學校。東帝汶也宣布自 15 日起停課 3 天。馬印兩國近日首度就如何因應加里曼丹與蘇門答臘野火展開討論，馬來西亞議員更呼籲向雅加達提出外交抗議，並要求兩國銀行停止資助涉及焚燒土地的企業。東協外長下月也將討論跨境煙霾問題。印尼警方已將全國各地逾 200 名個人與 9 家企業列為嫌疑人，總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）下令增派資源。印尼目前已投入超過 6 萬 9000 名滅火人員，比 9 月中旬的約 4 萬 4000 人大幅增加，並測試以特殊化學藥劑滅火的新方法。不過，泥炭地火災可能在地底悶燒、再次復燃，增加撲滅難度。印尼災害防救機構官員指出，要真正解決問題，唯有靠「持續降雨」。這波區域煙霾自 8 月初就已陸續出現。8 月中旬，砂拉越超過 100 所學校關閉；9 月初，新加坡中部區域首度出現自 2023 年 10 月以來的「不健康」空氣，9 月 15 日全島五大區域同時進入不健康範圍，是 2019 年 9 月以來首見；10 月 9 日中部測得 192，為此次季節的高點之一。換句話說，煙霾已持續兩個多月，且 10 月以來再度惡化。成因方面，今年的強烈聖嬰現象（El Niño）加上印度洋偶極（IOD）正相位，使印尼東南亞部分地區乾旱加劇，野火風險大增，再加上農民與企業以火燒方式整地，使得泥炭地與森林火勢難以控制。目前沒有明確的好轉時間點，短期內恐難明顯改善：近期要前往新加坡、馬來西亞、印尼的旅客，建議出發前查詢當地空品，並攜帶 N95 口罩；有呼吸道、心臟病史者、孕婦與幼童，更要避免長時間戶外活動。