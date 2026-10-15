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▲台南鐵路平交道生活圈周邊房價變化。（圖／台灣房屋集團趨勢中心提供）

台南鐵路地下化第一階段將於10月17日正式通車。隨著鐵路地下化完工啟用，沿線共23處平交道、陸橋及地下道將陸續拆除走入歷史。台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，隨著鐵路地下化通車、平交道也將陸續拆除，不僅有助於縫合鐵路兩側的商圈發展，也消除地面鐵道為生活圈帶來的各項困擾，同時未來鐵道沿線還將規劃為綠園道，皆有利於提升周邊居住環境品質與商圈發展。根據台灣房屋集團統計，自2019年台南車站地下化工程開工至今，全市平均房價漲幅約76.4%，而沿線橫跨北區、東區及仁德區3個行政區，共9處平交道周邊房價變化，剔除交易量過低的空軍後勤部及大林路平交道，其餘7處平交道周邊房價均呈現明顯漲幅，其中，以生產路平交道周邊房價漲勢最為突出，漲幅高達281.8%，單價從1字頭直奔4字頭。李家妮表示，台南近年房價水漲船高，尤其新興重劃區受新案拉抬漲勢更為明顯。其中，漲幅最明顯的生產路平交道生活圈，位屬於南台南站副都心，鐵路地下化規劃於該區增設南台南通勤車站，並消除生產路平交道，同時區段具備台南小巨蛋、捷運紅線未來發展議題，吸引建商與購屋族目光，近年新建案陸續進駐，大樓屋齡新穎，最高不超過10年，每坪均價已站穩4字頭，預售最高單價更登上5字頭，因區段早期尚未開發房價基期低，受惠重劃區新案開發、建設議題及交通機能優化等多重利多因素疊加，房價推升力道也相對強勁。此外，觀察其他位於成熟市區的平交道生活圈，整體房價漲幅雖不及重劃區，但近年房價也從1字頭陸續站上2字頭，其中東豐路平交道周邊房價更連跳兩級、站上3字頭。另一受關注的青年路平交道商圈，近8年房價漲近7成，每坪均價來到29.6萬元。台灣房屋成大東豐加盟店店長詹衒志表示，青年路、東豐路平交道皆位於台南火車站周邊，平時人流車流密集，除了這兩處平交道，還有民族路、小東路地下道填平後，將一同縫合前後站生活圈與成大商圈，為既有生活圈注入新動能，也替周邊房市及商業發展帶來新契機，然而相較於重劃區受新案供給及開發題材帶動，成熟市區因開發趨於飽和，尤其火車站商圈周邊住宅多以老透天、公寓為主，房價拉抬幅度相對有限。而地下化通車後，將依序拆除軌道、消除平交道、地下道等設施，全面縫合至綠園道成形，仍需等待一段工程過渡期。