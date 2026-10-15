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人生模擬遊戲《80億分之1》爆紅！作者只花4小時完成

▲《80億分之1》這款遊戲由韓國獨立開發者Jin Hwi-eus製作，在AI協助下只花4小時就完成。（圖／80億分之1遊戲畫面）

80億分之1核心規則：根據172國真實數據決定人生起點

80億分之1怎麼玩？升學、工作、終老通通都模擬

▲進入遊戲後，玩家可以自行選擇出生時代、出生地抽選方式及遊戲進行速度。（圖／80億分之1遊戲畫面）

▲《80億分之1》完成模擬之後，遊戲會跳出像素動畫，還原你人生中的關鍵轉折點以及選擇。（圖／80億分之1遊戲畫面）

▲《80億分之1》完成模擬之後還可以下載完整人生記錄。（圖／80億分之1遊戲畫面）

開發者談設計理念：數據背後都是一個人的生命

近期有款名叫《80億分之1》（80億分の1／1 in 8 Billion）的免費網頁遊戲在亞洲社群平台迅速走紅。不同於一般人生模擬遊戲，玩家無法自行選擇出生地、父母或家庭背景，而是透過涵蓋全球172個國家與地區的真實統計數據，隨機展開一段從出生到死亡的人生，體驗不同環境下的人生際遇，今（15）日更一口氣新增了以及越南語版，在台灣社群引爆話題，而這款遊戲也相當適合在工作休息時間遊玩，免費玩方式、遊戲重點核心也在本文揭露。《80億分之1》這款遊戲由韓國獨立開發者Jin Hwi-eus製作，於10月5日上架。原本只是他醞釀已久的想法，沒想到開發過程分享到Threads後，立刻引發網友熱烈討論，甚至有人主動索取遊戲連結。他隨即架設網站並購買網域，讓作品正式上線，透過AI協助，整個遊戲從發想到上架僅花了4小時，全程由他一人獨力完成。遊戲名稱「80億分之1」，指的是地球約80億人口中的其中一人。玩家開始遊戲後，將隨機獲得出生背景，並在人生不同階段面臨升學、就業、戀愛、結婚、育兒等選擇，也可能遭遇疾病、意外等突發事件，最終走向各自的人生結局。《80億分之1》的特色，在於人生並非完全隨機生成，而是以真實世界的統計數據為基礎。根據官方網站說明，遊戲目前涵蓋172個國家與地區，參考聯合國、世界衛生組織（WHO）及世界銀行等國際組織的資料，指標包括預期壽命、嬰兒死亡率、收入分配、受教育年限及童婚率等。遊戲也會依據各國不同性別的生命表，模擬角色的死亡時間；死因則參考WHO及全球疾病負擔研究（GBD）針對不同地區、年齡層所建立的統計模式。至於缺乏完整資料的項目，則會透過區域平均值等方式估算。遊戲開場寫道：「就在此刻，每秒大約有四個嬰兒誕生。你將成為其中一個，把僅此一次的人生走到最後。在哪裡出生、成為誰的孩子，都無法選擇。就像你當初一樣。」官方網站也會呈現遊戲中的即時模擬人數，讓玩家看見其他4人正經歷著不同的人生。遊戲依照現實生活目前的出生比例，你的虛擬角色有17.6%的機率出生在印度，出生在中國的機率為6.7%，其次為奈及利亞5.7%、巴基斯坦5.2%及印尼3.4%。進入遊戲後，玩家可以自行選擇出生時代、出生地抽選方式及遊戲進行速度，接著便會隨著角色成長，面對一連串人生選擇。例如，是否要繼續升學，還是提早投入職場幫助家裡緩解經濟壓力？要從事哪種工作？要不要談戀愛、還是相親結婚，或是要生幾個小孩？如果發展夠好，還有可能跳出移民選項，種種決定都可能影響角色後續的人生發展。遊戲也會呈現與玩家角色同時出生的其他人物，讓不同人生軌跡形成對照。玩家可以設定每次模擬的人生長度，約為30分鐘、1小時或1.5小時，也能隨時暫停或選擇倍速進程。如果不想親自做出每一項決定，還能開啟功能，直接觀察角色如何走完一生。《NOWNEWS》今日新聞記者也實際試玩了兩次，昨（14）日使用日文版遊玩出生在非洲的安哥拉，今（15）日使用剛上線的繁體中文版則出生在阿富汗，兩次角色都沒有上過學，隨後在青少年時期就開始投入小販、建築工等工作，但都在60多歲時因病走到人生終點，體驗了截然不同的人生軌跡。如果打開16倍速加上跳過階段，最快15分鐘內就能完成一段人生模擬。Jin Hwi-eus表示，自己希望透過遊戲，讓原本看似遙遠的統計數據變得具體。他指出：「統計數據乍看可能讓人感覺遙遠，僅僅是個數字，但如果你是一個孩子，嬰兒死亡率就會變成一個死亡的故事。」因此，遊戲並未刻意迴避兒童夭折、早婚等沉重議題。Jin Hwi-eus認為，如果為了讓內容更容易接受而刪除這些事件，就等於抹去部分真實存在的人生經歷。透過不同國家與地區的人生模擬，玩家能看見平均壽命、收入不平等、教育環境、疾病及死亡率等方面的差異。開發者也希望，玩家在體會自身出生環境所帶來的相對優勢後，能將「很慶幸自己出生在這個國家」的感受，進一步轉化為對其他生命的理解與尊重。此外，本遊戲涉及兒童死亡、疾病、戰爭及家庭暴力等敏感議題，官方建議15歲以上玩家體驗。