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漏洞根源：複雜的「客房轉售」產業鏈

主打低價優惠的知名跨國線上訂房平台Agoda，在日本再度引發嚴重的信任危機。日本觀光廳早在2025年3月就因「訂房資訊未達飯店」、「現場無房可住」等消費糾紛頻傳而要求Agoda限期改善，Agoda當時也宣稱已導入AI監控與嚴格審查機制來解決問題；然而時隔一年半後，日本各地飯店與溫泉旅館至今仍接連發出警告，呼籲旅客「切勿使用Agoda」，引發關注。綜合日本媒體報導，近日有一名日本網友在社群平台X發文表示，自己透過Agoda預訂了某家青年旅館，抵達現場時卻赫然看到門口貼著「本館未與Agoda簽署任何合約」的公告。業者在公告中解釋，由於客房遭第三方業者多次轉售，導致入住必要的解鎖密碼與認證碼根本無法送達旅客手中。無獨有偶，山形縣米澤市一家知名溫泉旅館也於9月下旬公開呼籲，要求旅客切勿使用Agoda等海外訂房網站。旅館業者無奈表示，「我們根本沒有授權Agoda販售客房，但網站上卻一直出現我們的房間」。業者指出，這類非法轉售不僅經常出現房型、人數、餐點內容不符，甚至連價格都與官方設定相差甚遠；更嚴重的是，旅館無法取得入住者的正確聯絡方式，一旦發生突發事故或自然災害，將無法第一時間確認旅客安危。不僅獨立旅館受害，連鎖飯店巨頭「東橫INN」（Toyoko Inn）早在2025年6月便曾發布公告，直接點名Agoda等海外訂房網站。東橫INN當時表示，飯店提供給合作管道的空房，遭中間商轉售至海外平台，導致旅客到店後發現根本沒有預訂紀錄或房型不符，若發生糾紛只能要求旅客自行向平台申訴。星野集團（Hoshino Resorts）亦曾公開質疑Agoda的系統存在嚴重瑕疵。星野集團代表星野佳路過去受訪時透露，光是旗下設施，一年因此類轉售產生的消費糾紛就高達300件。為何沒直接合作，Agoda卻能賣房間？產業分析師指出，這源於跨國訂房網站極為複雜的供應鏈結構。Agoda網站上記載的房源，除了直接與飯店簽約的「直連房源」外，還大量包含從其他批發商、旅行社或中介機構二次轉售而來的房源。當一間客房經過三手甚至四手轉賣，中間只要任何一個系統對接出錯、資訊傳遞延遲，訂房資料就會在半路「遺失」。最後便演變成：旅客已扣款拿到確認單，飯店後台卻完全沒收到訂單。面對日本政府的壓力，Agoda曾於2025年6月宣稱暫停與部分問題批發商合作，並於同年7月與10月先後導入 AI 自動監控系統、加強價格與房型資訊審查，甚至設立了24小時日語客服中心。雖然部分業者的狀況確實獲得改善，然而，Agoda 當時的「封殺令」僅針對少數特定業者，並未徹底廢除第三方轉售機制。這意味著只要飯店沒有與Agoda簽訂直接合約，其客房仍隨時可能被其他中介商偷偷上架至Agoda販售，漏洞依然存在。目前日本社群網路上對此民怨滔天，不少民眾質疑，「與其砸大錢請明星拍廣告，不如先把訂房系統的基礎問題解決」、「難道只因為是跨國企業，日本政府的行政指導就無能為力嗎？」、「如果要求改善了一年半後問題依然存在，不就意味著需要政府採取進一步的行動嗎？」、「不斷播放這些廣告的平台顯然也難辭其咎」。