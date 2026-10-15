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24歲韓國饒舌歌手BIG Naughty（徐東鉉）於2019年參加《Show Me The Money 8》獲得許多知名度，今（15）日他無預警宣布跟9歲時就認識、暗戀超過10年的青梅竹馬結婚，而他有多愛這個女孩呢？大概是過去在台上演出時，還要突然衝下台親一下對方才足夠的程度。BIG Naughty今日宣布跟9歲時認識的青梅竹馬結婚，他感謝女方總是給了自己許多靈感，也謝謝粉絲一直以來的支持。同時他宣布公開新曲〈Vancouver 3〉，將長達10年的愛戀變成旋律，送給粉絲也送給老婆。既然有〈Vancouver 3〉，那也一定有〈Vancouver〉、〈Vancouver 2〉，沒錯！這些歌也都是寫給這個初戀的歌曲，BIG Naughty從前愛戀的這個女孩，在高中時移民到了溫哥華，因此把這些思念都寫成了歌曲。BIG Naughty的純愛故事可不止如此，他曾找朴宰範一起推出〈Romance Symphony〉，因為溫哥華女孩不聽饒舌，所以就挑了在饒舌圈中知名度最高的朴宰範一起合作，最後還真的讓女孩給注意到，兩人才有了交往的後續。不僅如此，BIG Naughty的戀愛腦程度說2可是沒人敢說1，他曾在2023年音樂祭演唱〈Vancouver〉時突然離開舞台30秒，事後才被發現居然是跑去後台跟女友親親，畫面曝光後掀起巨大爭議，後來也公開道歉，表示是自己太過輕率，「那時太年輕氣盛，真的很抱歉。」