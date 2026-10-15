我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周軒看到「梁詠琪分身」覺得震驚。（圖／Facebook@周軒）

▲梁詠琪本尊也曾認為「台版梁詠琪」Lita跟她長得很像。（圖／threads@gigileungwingkei）

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨（14）日晚間現身士林夜市，展開最後一場夜市掃街活動，沿途吸引大批支持者包圍，沒想到人群中竟然出現一張神似香港天后梁詠琪的臉孔，連沈伯洋競辦媒宣中心召集人周軒都忍不住拍下影片，驚呼：「這位長的好像梁詠琪欸！」畫面曝光後，網友立刻認出她就是在Threads爆紅的「台灣版梁詠琪Lita」，最有趣的是，連梁詠琪本尊都曾親自認證，笑說：「我也以為這是梁詠琪！」周軒14日晚間在臉書分享沈伯洋掃街的現場影片，只見士林夜市擠滿熱情支持者，眾人忙著拍照、揮手打招呼，其中一名短髮女子手拿「洋流」橘色應援小物，站在人群中格外顯眼，因為她不只髮型神似梁詠琪，就連笑起來的模樣也幾乎一模一樣，讓周軒忍不住喊：「這位長得好像梁詠琪欸！」沒想到網友比他更早認出本人，紛紛留言：「她就是脆上很紅的分身Lita呀！」、「是詠琪分身沒錯！她開口唱歌你就知道是分身了」、「印象中就是那個唱歌很不像只有臉像的梁詠琪」，還有人笑說：「她很有名耶」、「被本尊朝聖過的台灣版梁詠琪」。其實這位女子並非第一次因為長相受到關注，她就是在Threads擁有高人氣的Lita，因為外型酷似梁詠琪，被網友封為「天母梁詠琪」。而今年7月30日，她曾分享一段與兒子的逗趣互動影片，笑稱：「家裡有我，青少年生活都不無聊，甚至產生恐懼？」沒想到影片曝光後，連梁詠琪本尊都被釣出來，親自留言：「我也以為這是梁詠琪」，網友笑翻喊：「是天后親自認證的分身。」Lita今（15）日也在Threads分享跟沈伯洋的合照，透露出門前接到媽媽的電話，原本媽媽想聊天，講到一半被她打斷：「媽！我真的不能講電話了，我要趕去士林夜市找沈伯洋！」媽媽聽完也用台灣國語搞笑回應：「哇丟災！哩緊企！再見！」