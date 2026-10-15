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▲煎餃外皮帶有米香且薄Q，一口咬下即可品嚐到飽滿多汁、真材實料的打拋豬肉餡。（圖／龍鳳食品提供）

▲新品特別邀請百萬網紅「泰國娘娘」試吃把關並熱情推薦，保證帶給消費者最道地的泰式美味。（圖／龍鳳食品提供）

秋老虎發威、天氣依然悶熱的讓人沒胃口？想來點鹹香開胃的異國美食，冷凍食品界與排隊名店強強聯手的驚喜話題正持續延燒！以暖心雞湯聞名的知名餐飲品牌「雞湯大叔」，跨界攜手台灣冷凍調理食品老字號「旗山龍鳳」，重磅推出全新力作——「泰Chill打拋豬煎餃」。上市以來憑藉超狂口感與道地風味，迅速攻佔全台吃貨的味蕾！「打拋豬」大家都愛吃，「煎餃」也是家戶常備的國民美食，但當兩者結合，會擦出什麼樣的火花？雙方品牌跳脫傳統思維，挑戰消費者的味蕾想像：「打拋豬竟然可以做成煎餃？」透過「泰式打拋豬 × 台灣煎餃」的強烈反差，結合龍鳳深厚的水餃工藝，打造出Q彈的外皮，以及飽滿多汁又有打拋葉香氣的肉餡，帶來耳目一新的「台泰混血新滋味」。市面上雖不乏泰式口味的冷凍食品，但許多消費者常抱怨「不夠道地、少了一味」。為了讓台灣民眾不用出國，就能在家還原正宗的泰國街頭美味，本次新品特別邀請知名 YouTuber「泰國娘娘」 參與風味監製與試吃把關。研發團隊在食材上展現十足誠意，嚴選正宗打拋葉、泰國魚露與道地泰式辛香料，把泰國道地的靈魂美味扎實地包進每一顆龍鳳打拋豬煎餃裡。一咬下去就能感受到濃郁的異國香氣與微辣過癮的層次感，獲得廣大網友一致給予滿分好評的「泰Chill」肯定！解鎖多種神仙吃法！《打拋豬煎餃多種吃法》社群熱議隨著產品持續熱銷，官方也推出一系列《打拋豬煎餃創意吃法》話題內容，帶動網友解鎖各種創意吃法。不管是煎到金黃酥脆後搭上一顆邪惡半熟蛋、沾佐泰式酸辣醬，甚至是作為超澎湃的異國風早餐，都在社群上掀起 #我的打拋豬煎餃吃法 的分享熱潮。「泰Chill打拋豬煎餃」目前於全聯福利中心獨家熱賣中，上市以來好評不斷、討論度居高不下。面對廣大消費者的熱情迴響與希望增加購買管道的呼聲，龍鳳水餃表示，目前正在積極評估與規劃接下來的通路合作，期待滿足更多饕客的美味期待，讓大家都能更方便地品嚐到這款道地美味！