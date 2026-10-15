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世新大學近期因裁撤各系系辦、整併為聯合院辦，以及校務資源配置等問題引發學生反彈，學生團體更發起「舍我學運」，要求校方正面回應。不過爭議尚未平息，世新大學昨（14）日晚間仍包下臺北小巨蛋舉辦70週年校慶，找來曾國城、徐若瑄、李翊君等知名校友登台，現場還祭出總額100萬元現金抽獎，形成場內歡慶、場外抗議的強烈對比。世新大學本學期推動組織轉型，將原本各系系辦整併為聯合院辦，引發部分學生質疑行政服務效率下降，選課、借用器材及日常聯繫都受到影響；加上圖書館增設KTV等空間、專業軟體與教學設備配置問題，進一步引爆對校務資源分配的討論。學生團體「世新大學學權前進陣線」於本月8日宣布啟動「舍我學運」，提出「還我系辦系秘」、「校務資源配置透明」、「還我受教權利」及「還我言論自由」等訴求。14日校慶晚會登場時，學團也在小巨蛋外舉牌抗議，部分持有門票的學生欲帶著標語入場，卻遭現場保全阻擋，推擠過程中一度有人倒地。校方則表示，現場人員執行驗票與安全管制，是為維護參與者安全及活動秩序，尊重學生表達意見的權利，但不認同以突破管制、影響活動秩序的方式陳情。針對系辦整併，校方過去也解釋，是希望讓行政業務回歸教務、學務等權責單位，建立更明確的服務與分工機制。相較於場外抗議聲浪，小巨蛋內氣氛熱鬧，校方更祭出總額100萬元的現金抽獎。這筆獎金並非由一人獨得，而是分成首獎50萬元、貳獎30萬元及參獎20萬元，各抽出一名幸運得主，豪華規模成為晚會焦點。不過學生團體也藉此質疑，校方有資源包下小巨蛋、發出百萬元獎金，卻未優先處理系辦整併後的行政問題，以及教室冷氣、麥克風、專業軟體等需求。他們強調，並非反對學校舉行盛大校慶，而是希望校方清楚交代資源配置，並回應學生長期面對的實際困境。晚會開場由舍我盃歌唱選手、世新大學啦啦隊及競技啦啦社帶來演出，曾國城登台後也與滿場校友及學弟妹互動，以傑出校友身分現身的徐若瑄，則演唱自己創作的〈敬女人〉，李翊君則與莊敬高職學生合唱〈萍聚〉、〈掌聲響起〉，勾起全場跨世代回憶。此外，王上菲、鄧福如、香蕉哥哥林掄元、張文盈、DJ Nat、異鄉人及琟娜VERNA等人也接力演出。儘管場內星光熠熠、歡呼不斷，場外的系辦與資源配置爭議仍持續延燒，如何回應學生訴求，也成為世新大學70週年校慶熱鬧過後，無法迴避的課題。