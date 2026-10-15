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▲ OpenAI、Anthropic（圖／路透社／達志影像）

AI 熱潮不只席捲科技與資本市場，連矽谷的相親圈也被捲了進去。據《紐約郵報》報導，部分中國與華裔女性為了認識從事 AI 工作的對象，考慮搬到矽谷居住，婚介業者透露，客戶的擇偶條件已從「科技工程師」進一步縮小到「AI 從業人員」，尤其看重 OpenAI 與 Anthropic 員工手中的股權，未來能升值多少。北美最大華人交友平台「兩顆紅豆」（2RedBeans）創辦人趙清華表示，過去中國客戶多半只要求對象住在美國東岸或西岸，近年卻有愈來愈多人指定要在矽谷，並直接點名 AI 工程師是首選。她形容，OpenAI 與 Anthropic 在客戶眼中屬於「第一梯隊」，背後是對這些公司未來上市後財富效應的期待。在灣區經營婚介業務「Matchmaker Amy」的 Amy Yang（曾任甲骨文稅務分析員）也觀察到類似趨勢，外地搬來的女性客戶普遍想認識工程師，而 AI 領域更受青睞。她提到，有位洛杉磯客戶因 OpenAI 等 AI 巨頭的總部都在舊金山，甚至考慮專程搬去住半年。受訪的 34 歲女性 Sue Zhong 出生於中國、目前住在洛杉磯，已諮詢過多家婚介，想找 AI 領域的丈夫。她說，吸引她的不只是職業，而是覺得矽谷有一群人想改變世界，讓她感到有趣。據她透露，Amy Yang 其中一項服務收費 1500 美元（約新台幣 4.77 萬元），可提供 3 次相親介紹。另一位不願具名、約 40 多歲的中國離婚女商人說得更直接。她目前與兒子住在中國，計畫移居矽谷，並特別留意正在籌備上市的 AI 公司男員工，形容對現階段的自己而言，「婚姻是一場資產重組」。她認為，只靠薪水，扣完稅所剩無幾，因此更看重對方持有的股份與未來升值空間，也坦言這個過程存在風險，但不介意協助伴侶成長。這些期待並非空穴來風。OpenAI 雖然尚未上市，卻已經創造出不少改變人生的財富。據報導，2025 年 10 月，OpenAI 逾 600 名現任與離職員工，出售了總值約 66 億美元（約新台幣 2099 億元）的股份，其中約 75 人各自套現 3000 萬美元（約新台幣 9.5 億元）。不過，搬到矽谷並不代表容易遇到適合的對象。Amy Yang 指出，不少科技業人士大學畢業就直接進公司，同事與朋友圈背景相近，加上工作繁忙、社交時間有限，也未必習慣主動認識陌生人。為了幫客戶找對象，「兩顆紅豆」除了運用平台資料庫，也會請在大型科技公司任職的朋友牽線；Amy Yang 則透過朋友、老客戶、業界人脈與其他婚介業者尋找適合的男性。趙清華直言，這群男士多半不以談戀愛見長，他們受的訓練偏重技術與邏輯，情感方面較少。她形容：「聚集在矽谷的這個群體，他們的 IQ（智商）非常高，但 EQ（情商）卻不一定高。」Amy Yang 則觀察到，部分事業有成的 AI 從業人員，希望另一半至少有大學學歷，並在灣區有穩定工作；也有人更在意對方是否溫暖、能否理解自己。趙清華補充，隨著成功而來的，還有更高的期待，「如果他自己的淨資產上升了，那麼他當然會想找個漂亮的」。這種把學歷、職業、資產、居住地都納入考量的擇偶方式，並不限於華人圈，在許多國家的婚介與交友市場都相當常見。不同的是，AI 產業的薪資與股權價值短期內飆升、且仍有不確定性，這也讓「押寶」AI 員工的婚戀選擇，格外引人注目。