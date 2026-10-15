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麻古茶坊迎接秋日果香與萬聖節氣氛，人氣《葡萄系列》正式回歸。推出《芝芝葡萄果粒》與《葡萄果粒波波》兩款熟悉風味，皆以新鮮巨峰葡萄去皮、挑籽後，現打細緻鮮果冰沙為基底，完整保留巨峰葡萄的飽滿果香與酸甜層次；還有雙倍果量的《巨峰葡萄冰沙》。適逢萬聖節將至，麻古門市同步推出期間限定金屬節慶紙杯，運用俏皮萬聖圖像為秋日飲品增添應景氛圍。《芝芝葡萄果粒》以巨峰葡萄鮮果冰沙搭配滑嫩綠茶凍，加入飽滿葡萄果肉，再覆上以紐西蘭起司與喜馬拉雅山玫瑰鹽研製成的芝芝奶霜，讓果香、茶韻與鹹甜奶香交織，入口濃郁又帶咀嚼層次；《葡萄果粒波波》則以葡萄冰沙搭配綠茶凍、葡萄果粒與Q彈波波，堆疊出清新果香與多層口感，適合喜歡爽脆咀嚼感的消費者。若偏好更純粹的葡萄風味，也可選擇不加芝芝、綠茶凍等配料，改以雙倍果量製作的《巨峰葡萄冰沙》。麻古茶坊表示，鮮食追求的是入口的脆甜、入飲考驗的則是果香能留下多少；葡萄的品種豐富，當葡萄由鮮食走入飲品，考驗的就不只是甜度、而是經過冰沙與配料交織後「果香是否仍能保有辨識度」的課題。麻古選用巨峰葡萄，取其鮮明果香與酸甜層次，經厚工挑皮、去籽、現打成鮮果冰沙，讓葡萄在綠茶凍、芝芝與波波之間仍能穩穩成為風味的主角；讓消費者喝到的不只是葡萄的甜，更能品味巨峰葡萄本身鮮明且完整的果香層次，在每一口之間，都保有葡萄作為主角的存在感。