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▲歐洲AI模式（AIFS）最新預測，將薔琵颱風路徑預報稍稍往台灣方向調整。（圖／tropicaltidbits）

目前在關島東南方的熱帶性低氣壓，日本氣象廳今（15日）下午正式升格今年第30號颱風「薔琵」（中央氣象署為第29號颱風），五日預報出爐，穩定朝向菲律賓東方至琉球南方靠近，稍早歐洲AIFS最新預測路徑也有所西修調整。根據日本氣象廳最新預報，薔琵颱風目前中心位置在北緯11.1度，東經158.4度，以每小時20公里速度朝向西北西移動，中心氣壓1000hPa，中心附近的最大風速18m/s (35kt)；最大瞬間風速25m/s (50kt)。日本氣象廳預測，薔琵颱風將穩定朝向西北西轉西北移動，往菲律賓東方至日本琉球群島南方海域接近，但後期預測仍有變動空間。最新一報的歐洲AI模式（AIFS）將薔琵颱風的路徑預測向西修正，變得更加靠近台灣，Google DeepMind的AI預報模式WNC也將系集路徑稍稍往台灣方向調整。天氣風險公司資深顧問吳聖宇指出，未來颱風北轉的位置以及距離台灣的遠近仍然有比較大的變數，後續的預報變化需要持續觀察留意，如果轉彎的位置離台灣較近，那麼在下週四到週六(22~24日)這段期間颱風外圍環流就有可能影響到台灣及週邊海域的天氣，由於適逢下一個連續假期期間，因此提醒大家要持續留意接下來最新的颱風預報。