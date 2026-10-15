我是廣告 請繼續往下閱讀

新竹市多項重大建設延宕、公共空間啟用遙遙無期，民進黨發言人吳崢今（15）日與新竹市長參選人莊競程召開記者會，莊競程表示，他具備跨領域的工程背景，有能力找出問題、提出解方，市長過去的承諾、停滯不前的建設，都必須接受市民檢驗，「高虹安做不來，就讓莊競程來做，新竹不能再等下一個四年！」吳崢今與莊競程共同召開「新竹市建設大停擺，我就問：還要等多久！還要改幾次」記者會，檢視高虹安市府施政表現。吳崢表示，過去四年高市府對棒球場刻意的政治干擾導致啟用延後，以及自由車場維護狀況不佳等，新竹市更有原本應該如期完工，卻因變更設計、解約後招商困難等種種因素一路延宕，經過四年依然無法順利交付到市民手中的四項重大建設，包括新竹市圖書館總館、兒童探索館、國際展演中心以及站前晶品城。吳崢強調，市民把信任與選票交付給市長，就是希望市府運用寶貴時間讓城市建設大步向前。新竹是台灣的科技重鎮，但諸多重大建設卻歷經四年無法完工落成，不斷犧牲市民權益，其背後正是行政效率不彰。他說，根據審計部報告，114年度中央給予新竹市的補助款高達97億元，但高虹安市府卻有高達7億元花不出去；中央對新竹的支持每年持續增加，市府卻連妥善運用中央資源都做不到，任憑重大市政建設持續延宕，難道新竹市的發展還要再停滯四年嗎？莊競程檢視現任新竹市長高虹安，上任以來只會推卸責任，造成新竹市四項公共建設停滯不前。第一項，「新竹市圖書館總館」，開工4年進度只有37%，完工日期一年改了三次，一延再延。第二項，「兒童探索館」，閒置了四年，重新設計後，與原先設計高度重疊，完工卻要延宕到2028年，嚴重耽誤孩子的童年。第三項，「國際展演中心」，莊競程強調，新竹有世界級科技產業，為什麼不能有世界級展演中心？高虹安市府卻在2023年5月，與廠商解約後，毫無進度，導致2024年3月，中央收回1.7億元補助，2025年又改回自建，卻是再多花3,100多萬元，把工地改成平面停車場，至今沒有建設時程。另外第四項，「站前晶品城」，主管機關為市府交通處，在2024年3月熄燈後，市府同意改做長照，攤商被迫離開，後來又改回商場，整整停擺2年，高虹安市府都沒有作為。莊競程指出，如果現任市長高虹安做不來，就由他來做，同時也提出解方，未來莊競程會成立「市長重大建設監督平台」，由市長親自掌握進度解決問題，並且推動「一案一團隊、一營運計畫」，從規劃、施工到營運，都會有專人負責到底，新竹不能再等待下一個四年。