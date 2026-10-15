近期有民眾收到「停車費催繳電子郵件」，內容聲稱車輛停車費扣款失敗，要求點擊連結補繳，沒想到竟是詐騙陷阱，一旦進入假網站輸入信用卡資料及一次性驗證碼（OTP），就可能遭到盜刷。遠通電收緊急示警，官方絕不會透過電子郵件催繳停車費，凡是冒用遠通名義寄送的停車費催繳郵件都是詐騙，提醒民眾牢記「3不要」，避免荷包失血。
假停車費催繳信流竄！輸入任何車號都欠120元
遠通電收指出，近期詐騙集團大量寄送以「車輛停車費扣款未成功通知」為主旨的電子郵件，利用民眾擔心欠費的心理，誘導點擊郵件中的繳費連結。詐騙網站不僅模仿遠通電收官網設計，還設有信用卡付款及OTP驗證程序，企圖騙取信用卡資訊進行盜刷。
刑事警察局近期也示警，詐騙集團甚至採取「真客服電話、假繳費連結」手法，刻意在郵件中附上遠通電收真正的客服電話，讓民眾降低戒心，但實際繳費網址卻導向假網站，增加辨識難度。也有網友分享，進入詐騙網站後，不論輸入什麼車號，系統都會顯示欠繳120元或40元停車費，顯示網站根本沒有實際查詢停車紀錄，而是利用小額欠款，誘騙民眾提供信用卡資料。
遠通電收急呼籲：停車費查詢認明官方管道
遠通電收再次強調，不會透過電子郵件催繳停車費，更不會要求民眾點擊郵件連結輸入信用卡資料及OTP驗證碼。若收到可疑通知，務必牢記「不點不明連結、不提供信用卡資料、不透露OTP驗證碼」3大防詐原則。
如果擔心真的有停車費尚未繳納，可以透過以下4種官方管道查詢：
1.手機App：開啟「遠通電收ETC App」或「uTagGo App」查詢。
2.官方網站：自行輸入遠通電收官網查詢
3.客服電話：撥打（02）7716-1998確認。
4.LINE客服：透過官方LINE帳號（ID：@etag）查詢。
遠通電收提醒，千萬不要直接點擊電子郵件中的繳費連結，也不要在可疑網站輸入信用卡資料及OTP驗證碼，以免遭到盜刷。
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遠通電收指出，近期詐騙集團大量寄送以「車輛停車費扣款未成功通知」為主旨的電子郵件，利用民眾擔心欠費的心理，誘導點擊郵件中的繳費連結。詐騙網站不僅模仿遠通電收官網設計，還設有信用卡付款及OTP驗證程序，企圖騙取信用卡資訊進行盜刷。
刑事警察局近期也示警，詐騙集團甚至採取「真客服電話、假繳費連結」手法，刻意在郵件中附上遠通電收真正的客服電話，讓民眾降低戒心，但實際繳費網址卻導向假網站，增加辨識難度。也有網友分享，進入詐騙網站後，不論輸入什麼車號，系統都會顯示欠繳120元或40元停車費，顯示網站根本沒有實際查詢停車紀錄，而是利用小額欠款，誘騙民眾提供信用卡資料。
遠通電收再次強調，不會透過電子郵件催繳停車費，更不會要求民眾點擊郵件連結輸入信用卡資料及OTP驗證碼。若收到可疑通知，務必牢記「不點不明連結、不提供信用卡資料、不透露OTP驗證碼」3大防詐原則。
如果擔心真的有停車費尚未繳納，可以透過以下4種官方管道查詢：
1.手機App：開啟「遠通電收ETC App」或「uTagGo App」查詢。
2.官方網站：自行輸入遠通電收官網查詢
3.客服電話：撥打（02）7716-1998確認。
4.LINE客服：透過官方LINE帳號（ID：@etag）查詢。
遠通電收提醒，千萬不要直接點擊電子郵件中的繳費連結，也不要在可疑網站輸入信用卡資料及OTP驗證碼，以免遭到盜刷。