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運動部部長李洋今（15）日親自率領運動部男子隊出戰新聞盃籃球賽，與籃球記者聯隊展開精彩對抗。上午剛在立法院進行《國民體育法》詢答的李洋，下午隨即現身球場揮汗舒壓，全場進帳6分成功突破個人設定目標，可惜運動部男子隊最終以30：35遭到籃球記者聯隊逆轉。賽後李洋笑稱：「第一節拿完6分後就一分未得，明年如果再獲邀，目標要訂7分。」結束上午立法院緊湊的國體法詢答後，李洋下午無縫切換成籃球員身份登場。被問到從立法院備詢到籃球場是否算是一種舒壓時，李洋坦言：「上午是希望讓更多民眾了解運動部未來的施政方向；下午很高興有機會和大家一起打籃球，明天還要出發去名古屋視察亞帕運。我們希望將公務與運動結合，透過運動部同仁親自參與，讓更多人感受到運動的快樂。」談到一年下來公務繁忙是否影響體力，李洋打趣道：「體力應該是有維持啦，但隱約有種持續往下掉的感覺。」他也非常珍惜新聞盃這個舞台，看到運動部男隊、女隊同仁都全情投入覺得很棒，期許未來能持續舉辦類似賽事，帶動運動產業發展。為了準備這次新聞盃，李洋透露自己在7、8月時有特地到戶外投籃練手感。本場比賽中部長在首節就順利攻下6分，超越自己去年設定的5分目標。不過隨後幾節都沒再得分，讓他也笑說：「第一節拿完6分之後就沒得分，後面想投都投不進。不知道是不是因為太早達到目標了，明年應該把目標設高一點，如果明年還有邀請運動部組隊，目標就訂7分好了。」