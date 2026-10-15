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台北市長蔣萬安為拚連任，拋出松山機場遷移改建AI園區想法，但被外界質疑任內從未跟中央討論。蔣今（15）日親赴行政院會表達立場，會後受訪秀出公文，稱2023年就表達遷移立場。蔣萬安下午受訪稱，公文回覆時間是2023年8月，行政院長卓榮泰是2024年上任，可能公務很繁忙，沒有完全掌握跟了解上任前市府就對松機明確表達意見。蔣萬安下午出席臺北市第31屆金輪獎頒獎典禮，針對赴院會建議松機遷移並拿出公文，他說2023年8月就很明確，針對國發會還有相關部會來徵詢臺北市政府，對於未來松山機場2040年擬定計劃的意見。當時很清楚地表達臺北市政府立場，對於松山機場遷建，其實對臺北市整體未來都市計畫是非常有利的，也是所有市民朋友共同殷切期盼，希望交通部能夠將松機遷移這件事情納入在後續整體的規劃當中。針對民進黨作圖卡批他選前作秀，但卓榮泰在院會中卻說持開放態度，蔣萬安說，松山機場遷移是歷史性的重大議題，一定會碰到很多，必須要一一克服的挑戰跟困難，謝謝卓榮泰今天在院會正面表達相關回應，他們就是持續一起共同來克服困難、往前推進。