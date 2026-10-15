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國民黨高雄市長候選人柯志恩14日晚間前往中山大學參加市長候選人青年論壇，針對青年返鄉、居住正義、交通建設及教育等議題與學生交流。柯志恩表示，近十年高雄青年勞動力減少約10萬人，唯有提升傳統產業競爭力、促使企業提高薪資，創造更多元的就業機會，才能讓產業扎根、讓高雄人才留下來。她也提出「高雄青年國際圓夢計畫」，透過政府資源降低青年出國交流的經濟門檻，協助年輕人拓展國際視野。談到演唱會經濟，柯志恩認為，高雄不應只追求活動人次與短期觀光效益，而應將活動KPI轉化為產業KPI，讓文化產業與相關人才真正留在高雄，讓高雄升級為「文化產業城市」，朝亞洲文化產業首都邁進。針對青年居住問題，柯志恩表示，年輕人面對高房價，往往難以兼顧購屋與育兒，因此提出「可負擔宅」政策，協助有工作、有收入卻買不起一般市場住宅的家庭降低購屋門檻，讓青年能在高雄安居成家。她強調，未來若政黨立場與高雄市民權益發生衝突，她絕對會挺身捍衛地方利益。針對小港機場營運議題，柯志恩表示，考量周邊居民反對及自然環境限制，應持續評估彌陀、南星等替代方案，爭取高雄擁有24小時運作的國際機場。針對有學生提到高雄原縣區與市區資源分配不均問題，柯志恩也承諾，未來應提高原縣區建設的經費配比，改善市區與縣區發展不均的問題。柯志恩最後表示，她一直非常重視青年世代的意見與想法，因為年輕人的聲音應該成為城市決策的重要依據。她強調，青年不只是城市的未來，更是現在就應被重視的力量，「年輕人的民意絕對可以撐起一個國家」，未來也將持續傾聽青年需求，讓高雄成為年輕人願意留下、勇敢追夢的城市。