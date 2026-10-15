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台北市長蔣萬安為拚連任，拋出松山機場遷移改建AI園區想法，今（15）日更親赴行政院會爭取支持。不過和碩董事長童子賢昨表態，反對遷移松山機場，認為重要首都應保有自己的航空交通基地，更說若AI園區要設置，淡海新市鎮是不錯選擇。蔣萬安回應尊重，但也顯示童子賢認為需要一個新的AI園區。童子賢昨天表態不支持遷松機，更舉輝達執行長黃仁勳為例，若黃仁勳的飛機廷在松山機場，到北士科園區會近很多；若停在桃園機場效率就會低很多。對於大台北地區的AI園區規劃，他則主張可以往淡海新市鎮發展，因為核二若可以重啟，附近的電很方便。蔣萬安說，他跟新北市長參選人李四川其實很清楚，輝達這一次來就是找用地，那其實北市府也有帶輝達看松山機場旁的松南營區，也確實有考量。但後來也帶他去看了北士科 T17、T18，所以基本上松南營區確實他要在這裡設立總部，也等於機場就在他們總部的門口。蔣萬安說，但最後輝達整體評估選擇了北士科 T17、T18，真正看中的是整個科技產業聚落的戰略位置、區位優勢。所以當然還是希望持續地跟各界溝通，歡迎各界有各種意見都可以提出來，身為台北市長，要打造 AI 產業園區、形成聚落，當然他希望是在台北市。另外針對民航局在行政院會記者會稱，審查會議紀錄當時北市府代表發言稱「敬表尊重」，所以認為市府沒有反對松山機場的定位？蔣萬安說，敬表尊重當然尊重中央，可能在當天會議他們的一些計畫跟意見。但是，臺北市政府很明確自己的立場跟態度，在2023年8月就有在公文當中清楚地表達立場。