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▲道奇一壘手弗里曼（Freddie Freeman）在國聯冠軍賽G3單場4打數無安打，系列賽前3戰僅敲出1支安打。（圖／美聯社／達志影像）

▲大谷翔平本場2打數1安打，另有四壞球與觸身球，單場3度上壘，因此未被美媒列入戰犯名單之中。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇今天（台灣時間15日）在國聯冠軍賽G3以2：6不敵密爾瓦基釀酒人，系列賽陷入0勝3敗絕境。美媒《ClutchPoints》賽後點名史奈爾（Blake Snell）、弗里曼（Freddie Freeman）與總教練羅伯斯（Dave Roberts）是此役最該負責的3人，其中羅伯斯因打線安排及換投時機遭到最猛烈批評；反而季後賽長期低迷的大谷翔平，憑藉單場3度上壘逃過戰犯名單。史奈爾開賽第一球就被喬里奧（Jackson Chourio）轟出首局首打席全壘打，但他隨即回穩，接下來連續解決14名打者，前6局只失1分。道奇6局下靠史密斯（Will Smith）的2分打點二壘安打，以2：1逆轉，史奈爾卻未能守住領先。7局上，他先保送沃恩（Andrew Vaughn），接著與包爾斯（Jake Bauers）纏鬥11球後，被轟出逆轉兩分砲，下一棒米契爾（Garrett Mitchell）再補上陽春砲。史奈爾此役挨了3支全壘打，而這3轟也是他本季首度被打者轟出牆。原本近乎宰制的內容，卻在道奇取得領先後瞬間崩盤，成為《ClutchPoints》將他列入戰犯名單的主要原因。第2位遭點名的是弗里曼。身為道奇最可靠的中心打者之一，他在G3單場4打數沒有安打，國聯冠軍賽前3戰合計僅敲出1支安打。《ClutchPoints》指出，釀酒人先發與牛棚展現出的投手深度，讓弗里曼在系列賽中幾乎無法發揮。大谷同樣未處於最佳狀態，道奇原本最具威脅性的打線核心無法串聯，也使球隊前3戰總共只攻下7分。道奇G3全場僅有5支安打，前一戰則只有3安；系列賽至今得點圈有人時僅16打數2安打，相較釀酒人的27打數9安打，關鍵打擊差距成為雙方戰績完全相反的重要原因。相較於史奈爾與弗里曼，《ClutchPoints》把最大責任歸於羅伯斯。文章認為，他不只換投時機過慢，野手調度同樣存在爭議。帕赫斯（Andy Pages）本場僅完成2個打席便提前退場，沒有獲得第3次打擊機會；艾德曼（Tommy Edman）則在打擊狀況不佳的情況下繼續留在場上，6局下一出局二、三壘有人時吞下三振，羅伯斯卻未安排代打。投手調度方面，史奈爾前6局用81球，羅伯斯原先計畫讓他繼續面對7局前3名左打，再交由右投菲利普斯（Evan Phillips）接手。然而，史奈爾先保送沃恩，之後連續被包爾斯與米契爾開轟，還沒解決任何打者，道奇就從領先1分變成落後2分。大谷雖然未被列入3人名單，但並不代表他已經擺脫低潮。他在G3被調至第6棒，寫下加盟道奇後最低棒次，且仍處於連續114個打席沒有全壘打的長打荒。不過，大谷此役2打數敲出1支安打，另有1次四壞球與1次觸身球，單場3度上壘，並在6局選到保送形成滿壘，隨後靠史密斯的二壘安打跑回分數。相較於其他中心打者的低迷，大谷至少完成了製造攻勢的任務，因此沒有進入《ClutchPoints》的戰犯名單。