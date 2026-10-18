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🟡重陽節習俗、由來，為什麼叫「九九重陽」？

▲2026年重陽節是10月18日、農曆九月初九。（圖／記者黃韻文攝）

🟡重陽節禁忌有哪些、不能說「重陽節快樂」？

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▲▼2026重陽節早安圖片免費下載。（圖／AI生成）

🟡2026重陽節快樂貼圖怎麼找？LINE免費貼圖、早安圖案傳祝福

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🟡重陽節祝福語怎麼寫？10句敬老賀詞、健康長壽祝福超萬用

2026重陽節快樂！今年重陽節落在10月18日星期日，農曆九月初九，又稱「九九重陽」。重陽節除了陪伴家人、登高出遊，也別忘了透過LINE傳送重陽節問候貼圖、早安圖片，向爸媽、長輩及親朋好友送上平安健康的祝福。《NOWNEWS今日新聞》整理2026重陽節貼圖、重陽節賀卡、重陽節祝福語，以及重陽節習俗、禁忌一文掌握。重陽節是傳統民俗節日之一，日期固定在農曆九月初九，根據傳統說法，《易經》將「九」視為陽數，因此九月九日兩個陽數相逢，便稱為「重陽」，也稱「重九」。重陽節流傳已久，傳統習俗包括登高、賞菊、飲菊花酒、佩戴茱萸及吃重陽糕等，部分習俗帶有祈求平安、避除災厄的寓意。在台灣，重陽節也逐漸與敬老文化結合，成為表達對長輩關懷的重要日子。重陽節有哪些禁忌？民間習俗認為，重陽節除了敬老、登高，也是傳統祭祖的日子，因此確實有些人會避免說「重陽節快樂」，改以「重陽安康」、「平安健康」等祝福語表達心意；但也有人認為重陽節就是節日，「重陽節快樂」只是祝福朋友節日愉快，不拘小節。另外，以前重陽節雖然有賞菊、喝菊花酒的習俗，但因為菊花在台灣與祭祀、喪葬有關，因此送長輩花束時，可選擇長壽花、蘭花等其他花卉。重陽節想用LINE向長輩送上祝福，不一定要尋找專屬的重陽節貼圖，也可以挑選帶有「早安」、「平安」、「健康」等字樣的LINE貼圖，再搭配一句「重陽節快樂」，就能簡單傳遞心意。下載期限：2026/11/12使用效期：90天取得條件：加入好友下載期限：2026/11/12使用效期：90天取得條件：加入好友下載期限：2026/11/11使用效期：90天取得條件：達成指定條件下載期限：2026/10/30使用效期：90天取得條件：達成指定條件下載期限：2026/11/07使用效期：90天取得條件：加入好友下載期限：2026/11/08使用效期：90天取得條件：加入好友下載期限：2026/11/05使用效期：180天取得條件：加入好友下載期限：2026/11/05使用效期：180天取得條件：加入好友下載期限：2026/11/05使用效期：90天取得條件：加入好友下載期限：2026/11/04使用效期：90天取得條件：達成指定條件下載期限：2026/10/29使用效期：90天取得條件：加入好友下載期限：2026/10/29使用效期：180天取得條件：加入好友下載期限：2026/10/29使用效期：180天取得條件：加入好友下載期限：2026/10/29使用效期：180天取得條件：加入好友下載期限：2026/10/28使用效期：90天取得條件：加入好友下載期限：2026/10/22使用效期：90天取得條件：加入好友◾重陽安康，祝您身體健康、平安順心！◾九九重陽，祝您福壽綿長、天天開心！◾祝您重陽節快樂，健康長壽、幸福美滿！◾登高納福迎重陽，願您生活順心、闔家平安！◾重陽佳節送祝福，願您福氣滿滿、喜樂常伴！◾重陽節快樂！願您每天都有好心情，健康平安過每一天。◾天氣漸涼，別忘了照顧好自己，祝您身體健康、平安喜樂。◾願歲月溫柔以待，健康常伴左右，生活天天都有小確幸。◾重陽節到了，記得好好休息、照顧自己，祝您幸福安康！◾九九重陽，久久祝福，願您健康長壽、笑容常在！