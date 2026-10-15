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近期滑冰協會因選拔標準與報名程序問題引發爭議，選手參賽權益與協會內部治理成為立法院的關注焦點。立法院教育及文化委員會今日進行《國民體育法》修正草案審查，針對滑冰協會爭議，體育部部長李洋於會中明確表態，將積極督導滑冰協會儘速落實內部機制改革與完備核備程序。針對此次滑冰協會風波，立法委員陳秀寶於質詢中提出質疑，指出滑冰協會因選拔標準與報名的相關問題，已實質影響到5位青年選手的參賽資格。為保障運動員心血，陳秀寶強烈要求運動部必須在10月25日報名截止日之前，積極介入並進行協調，同時更要確保這些選手未來爭取「潛優培訓計畫」的資格不會因此次爭議而受到影響。立法委員郭昱晴則進一步點出體制面的盲點。郭昱晴強調，滑冰協會此次爆發的選拔爭議，恰恰凸顯了國內選手長期缺乏參與協會決策管道的困境。她嚴正關切滑冰協會內部「運動員委員會」的成立進度與實質運作時程，呼籲應盡速讓運動員的聲音進入協會體制內。面對兩位立法委員的質詢，體育部部長李洋親自在會中給予正面承諾。針對陳秀寶委員關切的選手參賽權與培訓資格，李洋承諾運動部已請滑冰協會儘速召開選訓會議，並保證在10月25日報名截止日前持續與協會溝通爭取權益，未來也不會單以該賽事成績直接否決選手爭取潛優計畫的機會。針對郭昱晴委員所要求的決策參與機制，李洋明確表示，運動部將會「積極督導滑冰協會儘速完備核備」，力促協會加速推動運動員委員會的成立與實質運作。未來運動部也將持續督促各特定體育團體的內部治理，期盼建立更公開透明的機制，以具體行動捍衛選手應有的權益。