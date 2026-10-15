今年第29號颱風「薔琵」正式生成，中央氣象署今（15）日下午最新資料顯示，輕度颱風薔琵（國際命名：CHAMPI）目前位於西北太平洋海面，下午2時中心位置在北緯11.0度、東經158.6度，以每小時24公里速度向西移動，近中心最大風速每秒18公尺。後續將持續往西到西北西方向前進，未來接近日本南方、琉球附近海面後的轉向位置，仍是後續觀察重點。
第29號颱風「薔琵」正式生成 每小時24公里往西
根據中央氣象署今（15）日下午2時最新颱風消息，原本位於關島附近海面的熱帶系統已正式增強為輕度颱風「薔琵」，編號第29號，國際命名CHAMPI。
氣象署指出，薔琵下午2時中心位置在北緯11.0度、東經158.6度，目前以每小時24公里速度向西移動，中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒18公尺、瞬間最大陣風每秒25公尺。
最新路徑往日本南方海面 後續北轉位置是關鍵
目前薔琵仍屬輕度颱風，中央氣象署發布的路徑潛勢預報顯示，薔琵未來數日將持續向西至西北西方向前進，逐步往日本南方海面移動。
薔琵生成後仍有持續增強空間，賈新興今日在臉書發文指出，最新預測路徑朝日本沖繩方向前進。至於後續發展及對台灣的影響，仍要持續觀察。
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根據中央氣象署今（15）日下午2時最新颱風消息，原本位於關島附近海面的熱帶系統已正式增強為輕度颱風「薔琵」，編號第29號，國際命名CHAMPI。
氣象署指出，薔琵下午2時中心位置在北緯11.0度、東經158.6度，目前以每小時24公里速度向西移動，中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒18公尺、瞬間最大陣風每秒25公尺。
目前薔琵仍屬輕度颱風，中央氣象署發布的路徑潛勢預報顯示，薔琵未來數日將持續向西至西北西方向前進，逐步往日本南方海面移動。
薔琵生成後仍有持續增強空間，賈新興今日在臉書發文指出，最新預測路徑朝日本沖繩方向前進。至於後續發展及對台灣的影響，仍要持續觀察。