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警方出動鎮暴警察部署拒馬 雙方天橋爆發拉扯衝突

▲警方與抗議民眾在天橋上爆發肢體衝突。（圖／美聯社／達志影像）

訴求透明決策：國際承諾不應犧牲環境與社會福利

世界銀行（World Bank）與國際貨幣基金組織（IMF）年會於12日至18日在泰國曼谷盛大舉行，由數個民團組成的「反世界銀行與IMF人民網絡」於今（15）日發起遊行抗議。在預定遊行路線遭到警力封鎖後，抗議群眾宣布將徹夜佔領曼谷拉差達披色路（Ratchadapisek Road）至10月16日晚間7時，要求泰國政府與國際金融機構建立公開透明的決策機制，保障全民參與權。在過程中，抗議民眾一度在一處天橋上與警方爆發短暫的衝突。綜合泰國媒體報導，「反世界銀行與IMF人民網絡」指出，泰國政府與世銀、IMF的談判範疇早已超越單純的「融資借款」，而是直接決定了泰國未來國家發展的整體結構與方向；然而，這般攸關全泰國人民民生與環境的重大決策，卻長期將公眾排除在外。15日上午8時許，約600名示威者一路遊行前往年會舉辦地「詩麗吉王后國家會議中心」，泰國警方則部署大批鎮暴警察、拒馬與路障，將進出會議中心的主要道路徹底封鎖。在談判破裂後，抗議群眾轉往附近的拉差達披色路駐紮，造成周邊交通一度嚴重受阻。遊行過程中爆發小規模肢體衝突。抗議團體法律代表帕儂（Pranom Somwong）指控，團體原本已與警方達成共識，允許在人行天橋上懸掛抗議橫幅，不料警方後來又反悔登上天橋阻止，對示威者進行踢打、拉扯與強行拖離。帕儂嚴正指出，民間團體是在行使憲法所保障的言論自由，警方的粗暴行為已嚴重違反憲法。「我們並非要破壞IMF年會，而是要將受這些經濟政策影響的基層人民聲音傳達給決策者」。抗議團體代表、現年50歲的蘇帕蓬（Supaporn Malailoy）強調，示威者此行絕非只是前來遞交陳情書，而是要向政府及國際機構發出嚴正警告。蘇帕蓬指出，世銀與IMF推動的許多發展計畫及經濟政策，往往過度偏袒大企業與跨國財團，導致泰國政府放任外資破壞在地生態環境、加深國家債務負擔，最終代價卻由在地社區與基層民眾承擔。蘇帕蓬表示，「國際協議與對商業利益的承諾，絕不能以犧牲人民的社會福利權利、削弱環境保護標準或侵犯人權為代價」。對於主辦方宣稱本次年會「開放公民社會參與」，蘇帕蓬也提出強烈質疑。她直言，所謂的參與規則完全由政府、世銀與IMF單方面制定，官方得以隨意篩選「聽話」的民意代表與會，形成假象。抗議組織表示，在徹夜靜坐期間，他們將全程密切監控年會談判動向，並設法向與會代表直接表達訴求。蘇帕蓬強調，即使年會閉幕，民間團體的監督與抗爭行動也不會停歇，將持續針對會議產生的各項政策結果進行嚴格審查與反對。