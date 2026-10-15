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▲ 黃文志為公園改造親力親為，照片為2023年出席都會公園特色遊具設計會議，而今遊具已順利完工，開放使用。（圖／市議員黃文志提供）

▲ 圖說：喊出「左楠好徛起（hó khiā-khí）」的高雄市議員黃文志，所爭取的高雄都會公園特色共融遊戲場。（圖／市議員黃文志提供）

因應左營、楠梓地區產業轉型與移入人口增加，高雄市議員黃文志預見現代生活需要更多元日常紓壓空間，自擔任議員起，便陸續盤點公園建設，更最早提出「推動一區一特色公園」計畫，將傳統公園轉型為更貼近市民生活的空間，從特色遊具、親水環境到毛小孩活動空間，逐步改變公園傳統面貌，照顧全體居民的休憩需求。黃文志指出，公園是打破階級、年齡、性別與族群的免費空間，並提供休閒運動和親近自然釋放壓力、調適身心的場所，但早年觀念的公園規劃死板，遊憩設施也千篇一律。因此他提出「一區一特色公園」構想，透過特色遊具設計，增加攀爬、平衡等多元設施，促進孩子大小肌肉活動，同時，在空間允許的公園內增設沙坑，促進小朋友感覺統合、啟發五感。「譬如已爭取完成改建的藍田公園遊戲場、都會公園及後勁公園的特色遊具；楠梓清泰公園沙坑，都是從這個思考爭取。」黃文志說，住家附近就有好玩的戶外活動空間，孩子就近跑跳放電，並在公廁整建爭取增設尿布檯，滿足各階段需求，這是他當市民育兒神隊友的直接實踐。位在享平里的「享平親水公園」，就為北高雄的居民帶來不同的玩樂體驗，這塊原訂闢建停車場的空間，在黃文志與享平里長陳顯能奔走下，成功打造北高第一座小而巧的社區型親水公園，日前他也推出「左楠好徛起Tsó Lâm hó khiā-khí、今仔日去佗位kin-á-ji̍t khì tó-uī」影片，向市民介紹淺灘設計全齡友善，全家大小都能愉快同樂的親水好去處。要建立人人宜居好徛起（hó khiā-khí），毛孩的活動空間同樣重要！楠梓創新公園和左營文學公園，都在黃文志爭取下建置狗狗活動區，從確保安全的雙重柵門，到波浪板、獨木橋，讓毛小孩盡情奔跑。黃文志持續關注寵物公園需求，要求增設自來水設施，便利毛孩家長使用。黃文志表示，公園建設絕對不止於硬體整修，更要回應居民需求，從需要的角度出發，才能真正打造好徛起（hó khiā-khí）的生活空間，未來他會持續爭取左楠地區公園設施改善，讓鄉親就近享有日常紓壓好徛起。