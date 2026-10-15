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亞洲恢復慢 台灣掛靠港佔比提升至近四成

我國是亞洲郵輪重要客源市場中，疫情前我國連續4年位居全球11名，為亞洲僅次於中國的第二大客源地。疫情後名次往後，2025年排名位居第13名。運研所研究指出，亞洲是全球恢復最慢的地區，建議持續多元行銷吸引，更多郵輪靠泊，同時印度等新興市場在疫後也逐漸進入全球主要客源市場中。我國郵輪旅客自101年起逐年成長，107年突破100萬旅客人次，108年度達671艘次，基隆港成為亞洲第二大郵輪港口，僅次於新加坡、超過上海港。不過，108年底新冠疫情，各國紛紛禁止國際郵輪停靠，使郵輪產業受創。疫後陸續復甦，114年全球郵輪旅客數再創紀錄達3,720萬人次，較疫情前成長約25%。 旅客結構與行為也轉變，年輕化及獨旅比例增多、探索型及豪華郵輪旅客快速成長，並預估未來大型郵輪的比例將明顯增加，另小型船（如探索及豪華型）占比亦將逐年增加。同時旅客旅行前後在母港地多留一晚住宿消費的比例穩定成長，已達64%以上。不過，亞洲恢復慢，114年約300萬人次，僅為疫情前的8成，但預期將成為郵輪旅遊未來成長主力。臺灣114年的郵輪艘次為567艘次，旅客達到115. 7萬人次，旅客人數已超越疫情前高峰105.5萬人次。掛靠港郵輪占比也增多，114年掛靠港占比提高到39%；外籍旅客占比提升，113年提高至58%；Fly Cruise旅客人數增加，112年占比提升到11%，皆有助於提升我國郵輪旅遊經濟產值。除深耕許久的基隆港外，其他港口如蘇澳港及澎湖港也陸續於郵輪市場嶄露頭角。另高雄港郵輪設施已陸續完備，母港停靠艘次逐漸成長，使臺灣母港朝向更成熟且多樣化的方向邁進，未來潛力無窮，對提升我國郵輪觀光產值皆有很大助益。