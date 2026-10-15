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原創企劃揭幕 萬聖節狂歡

▲萬聖節禮物箱可抽「南瓜矛」、「恐怖電鋸」、「南瓜燈籠」，應景過節。（圖／遊戲橘子提供）

熱血再現！迎接三轉與12大職業試煉

▲版本重現當年槍連擊、神聖祈禱、烈火箭、影分身等代表性技能。（圖／遊戲橘子提供）

冒險版圖再拓展！新組隊任務、野外BOSS降臨

▲新地區開啟與野圖BOSS來襲，帶來高難度戰鬥體驗。（圖／遊戲橘子提供）

《新楓之谷：經典版》今（15）日啟動重大改版！以「突破極限，重聚雪域與雲端」為主軸，首度迎來全新原創內容「雪原面具祭典」，並解鎖三轉職業、開放天空之城等三大回憶版圖，以及將等級上限提升至Lv.120，全面強化可玩性。原廠Nexon打造原創萬聖節活動「雪原面具祭典」重磅上線！冒險家將踏入雪山山腰的神祕避難所，參與全員配戴面具的奇異慶典，並跟隨神秘少女「穆尼」揭開面具背後的悲傷真相。活動期間，BOSS「紅鬃白狼人」將每小時整點突襲，全體冒險家凡合力擊退，就能獲得「萬聖節禮物箱」，除了可開出限定補給，更有機會抽中懷舊神物「南瓜矛」、「恐怖電鋸」、「南瓜燈籠」！此外，首度開放全新裝備部位「臉部裝飾」，完成三部曲故事任務，即可永久收藏專屬紀念臉飾「永恆祭典的樹木面具」。而獲得的活動硬幣，還可兌換「萬聖節南瓜帽」限定時裝、「樹木面具專用四屬性卷軸60%」、「樹木面具專用全屬性增幅卷軸10%」等豐富獎勵，成為玩家衝刺三轉的強大助益。此次版本解鎖三轉系統，開放冒險家五大職業群、共12種三轉職業，涵蓋劍士（十字軍、騎士、龍騎士）、法師〔魔導士（火、毒）、魔導士（冰、雷）、祭司〕、弓箭手（遊俠、狙擊手）、盜賊（暗殺者、神偷）及海盜（格鬥家、神槍手）。玩家達到Lv.70後，即可前往冰原雪域長老公館接受試煉，擊破分身並完成聖地問答。順利通過考驗的那一刻，角色頭上冒出璀璨的三轉光芒，不僅象徵實力的突破，更重現當年披荊斬棘才獲得力量的經典感動。本次更釋出天空之城、冰原雪域與廢棄礦坑三大區域。冒險家可從魔法森林碼頭搭乘飛船，重溫雲端航行與隨機遭遇「地獄巴洛古」突襲的驚險回憶；踏入長年積雪的冰原雪域，體驗雪地打滑等環境機制並討伐雪吉拉與企鵝王；或是深入危險重重的廢棄礦坑，擊退殭屍群與狼人。其中，天空之城的經典六人組隊任務「女神的痕跡」同時登場。冒險家需團隊協作破解樓層機關、蒐集唱片，並合力擊敗BOSS「爸爸精靈」拯救女神，收集「女神的羽翼」還可兌換專屬裝備「女神手鐲」，再添團隊社交樂趣。另外，亡者之林的「厄運死神」與冰原雪域的「雪山魔女」等強大野外BOSS懷舊回歸且定時重生，成為冒險家全頻巡視與團隊獵捕的最新目標。配合地圖擴充與多元玩法，等級上限同步提升至Lv.120，為冒險家提供更具深度的練功挑戰。