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▲外觀模擬圖_台中超巨蛋為世界棒球之都寫下嶄新篇章。（圖／台中運動局提供）

▲室內模擬圖_想像45萬名球迷齊聲歡呼壯觀場面，台中超巨蛋讓棒球夢想更加耀眼。（圖／台中運動局提供）

台中市政府明天（16日）舉行運動產業園區新建營運移轉（BOT）案簽約儀式，由台灣人壽擔任投資方，預計投資約600億元，規畫興建至少4.5萬席的室內棒球場館，並結合運動休閒及多元展演功能，旅美棒球好手李灝宇將受邀出席，見證台中棒球發展的重要里程碑。市府運動局表示，超巨蛋將以符合世界棒壘球總會（WBSC）國際賽事相關規範為目標，並引進日本ES-CON Sports & Entertainment（ESE）團隊的專業經驗，盼藉由大型室內場館，提升台中承辦國際棒球賽事條件。台中洲際棒球場自2006年啟用，曾舉辦世界棒球經典賽、世界12強棒球賽、亞洲棒球錦標賽及U23世界盃棒球賽等賽事。2013年，台中獲國際棒球總會頒贈「世界棒球之都」殊榮；2023年世界棒球經典賽A組預賽也在洲際棒球場舉行，吸引各國球隊及球迷到訪。運動局長游志祥表示，台中已有洲際棒球場、各級棒球培訓體系及職棒賽事基礎，未來超巨蛋將與既有場館形成互補，串聯人才培育、國際賽事及運動產業，增加爭取大型賽事的機會。此次簽約儀式也以棒球為主題。運動局指出，效力美國職棒底特律老虎隊的李灝宇，今年首度登上大聯盟，單季繳出10支全壘打、87支安打及46分打點，將受邀到場見證簽約。中信兄弟領隊彭政閔等棒壇人士也將出席，並安排中信兄弟啦啦隊Passion Sisters演出。市府表示，後續將結合民間企業、職業球團及棒球界資源，推動場館與周邊運動產業發展，讓超巨蛋除了承辦賽事，也能提供休閒及展演空間。