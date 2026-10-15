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「洋流」遇上「欣潮」 左流右欣諧音哏出擊

▲台中「欣潮」飄帶是紫紅色系，印有「欣潮」及「純派」字樣。（圖／何欣純競總提供，2026.10.15）

疾管署長羅一鈞為推廣「左流右新」疫苗政策，親自跳舞拍攝宣導影片，意外掀起網路熱議；民進黨台北市長參選人沈伯洋的「洋流」競選飄帶，近期則在中南部掀起索取熱潮。民進黨台中市長參選人、立委何欣純今（15）日搭上這波熱潮，特別在左臂綁上沈伯洋的「洋流」飄帶，右臂搭配台中的「欣潮」飄帶，從大里老家出發，首度「左流右欣」合體，展開首場大型車隊掃街行動，讓政治話題與諧音哏一次到位。羅一鈞日前為推廣秋冬公費流感及新冠疫苗接種，以「左流右新，護肺顧心」為主題，親自入鏡跳舞，搭配AI後製推出宣導影片。影片曝光後引發網友熱烈討論，不少人心疼疾管署宣傳預算遭刪減，主動轉發影片協助宣傳，讓這波疫苗宣導意外成為網路話題，目前YouTube已有近500萬點閱。另一股「洋流」熱潮來自沈伯洋。沈伯洋9月27日南下台中，與何欣純在西區審計新村合體展開「城市走讀」活動，帶動「洋流」飄帶在台中受到關注，不少民眾紛紛打聽索取管道。由於詢問度太高，台中市議員林祈烽決定自費印製2000份飄帶於4天前在臉書發起需求統計，已有上千人留言索取。林祈烽預計18日（星期日）上午10時起，在朝馬路服務處發放「洋流」飄帶，每人限領1條。從疫苗宣導的「左流右新」，到政治圈的「洋流」與「欣潮」，諧音哏接力發酵，讓原本的競選文宣多了幾分社群話題。何欣純今天上午從大里區老家出發，展開首場大型車隊掃街行動。她與3名大里、霧峰區市議員李天生、林德宇及張芬郁，左臂綁上沈伯洋的「洋流」飄帶，右臂則搭配台中「欣潮」飄帶，讓兩地競選飄帶首度同台合體，打出「左流右欣」的創意口號。何欣純表示，台中「欣潮」飄帶印有「欣潮」及「純派」字樣，兩款飄帶都象徵凝聚新世代對城市進步的期待。她希望支持者透過飄帶傳遞心意，將大家對城市的共同想望，化為進步的力量，讓這股「欣潮」持續飄向大台中。