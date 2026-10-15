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▲葉君璋2016年率領義大犀牛在台灣大賽先吞2敗後連贏4場，逆轉中信兄弟奪冠，成為執教生涯重要里程碑。（圖／取自義大犀牛官方臉書）

2026年中華職棒台灣大賽將於10月17日在台北大巨蛋開打，味全龍與中信兄弟首度在總冠軍賽正面交鋒。對龍隊總教練葉君璋而言，這場歷史性的「龍象大戰」更有特殊意義。2003年他以興農牛捕手身分在台灣大賽敗給兄弟象，2016年轉任義大犀牛總教練後，又率隊從2連敗逆轉奪冠；2022年則帶領味全在季後挑戰賽不敵兄弟。歷經23年、身分幾度轉換，今年終於首次以龍隊總教練身分與黃衫軍爭奪總冠軍，也讓這段跨越世代的恩怨有了全新篇章。葉君璋1996年從味全龍展開職棒生涯，正好經歷龍隊1997年至1999年的三連霸盛世。然而，當年味全雖與兄弟象是聯盟最具代表性的宿敵，兩隊卻始終無緣在台灣大賽碰頭。直到味全於1999年解散、葉君璋轉戰興農牛之後，他才真正迎來生涯首次總冠軍賽對決兄弟的機會。2003年，興農牛以上半季冠軍身分闖進台灣大賽，迎戰尋求三連霸的兄弟象。當時葉君璋是牛隊主力捕手，與張泰山、黃忠義、鄭兆行等隊友挑戰黃衫軍王朝。不過，興農最終以2勝4敗落敗，兄弟象則在總教練林易增領軍下完成隊史第二次三連霸。2003年的失利，終於在13年後迎來翻轉。2016年葉君璋已經成為義大犀牛總教練，帶領球隊在台灣大賽再次遭遇中信兄弟。當年兄弟前兩戰連勝，義大一度陷入0勝2敗的絕境，卻從第3戰開始連拿4勝，最終以4勝2敗逆轉封王。其中第3戰最具代表性。義大前5局上半打完以1：6落後，眼看可能陷入0勝3敗的淘汰危機，卻在5局下猛攻7分，一口氣翻轉戰局，最後以10：9險勝兄弟。這場逆轉不僅讓犀牛拿下系列賽首勝，也成為整個總冠軍賽的重大轉折。葉君璋與兄弟之間的關係，其實不只有對手身分。2010年，他在遭興農牛釋出後轉戰兄弟象，並隨隊打進台灣大賽。當年兄弟以4勝0敗橫掃興農，葉君璋也成為黃衫軍冠軍成員。值得一提的是，當時兄弟賽前的對戰防禦率、打擊率均不如興農，最終卻靠洋投輪值取得壓倒性優勢。從1990年代的味全主力捕手、2003年的興農敗將、2010年的兄弟冠軍成員，再到2016年率義大擊敗兄弟的總教練，葉君璋幾乎見證黃衫軍不同時代的興衰。葉君璋回到味全執掌兵符後，2022年曾與林威助領軍的中信兄弟在季後挑戰賽交手，但龍隊以1勝3敗遭淘汰，未能取得台灣大賽門票。這也是他首次以味全總教練身分在季後賽對決兄弟。隔年，葉君璋率領味全重返台灣大賽，與樂天桃猿激戰7場，最終在生死第7戰以6：3勝出，幫助龍隊拿下睽違24年的隊史第5冠，也成為中職首位率領兩支不同球隊奪下總冠軍的總教練。談到今年終於迎來真正的龍象台灣大賽，葉君璋日前受訪時回憶，過去兩隊在例行賽的交手總是充滿激情，即使平日也經常滿場，甚至曾因球迷太多，必須在球場外架設大型螢幕，讓無法進場的球迷觀看比賽。他也坦言，自己雖然兩度在台灣大賽對上兄弟，卻都不是身穿味全球衣。如今能夠以龍隊總教練身分參與這場歷史性對決，讓他感到期待與榮幸。今年的台灣大賽不只是葉君璋追求個人執教生涯第3座總冠軍，也是一段跨越27年的棒球記憶。1999年味全締造三連霸後解散，當年的龍象宿敵始終沒能在總冠軍賽分出高下。如今兩隊終於站上台灣大賽舞台，昔日的龍隊捕手已成為總教練，將率領新世代球員挑戰兄弟。