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勞動部明派員調查 縣長王忠銘趕赴現場

馬祖連江縣東莒島猛澳港今（15）日上午驚傳重大工安事故！3名工人在港區浮動平台船艙內施工時，疑似吸入有害氣體接連昏迷，消防單位上午10時40分獲報後，立即會同岸巡、莒光守備隊等單位展開救援，不過3人被救出時均已無呼吸心跳，經緊急送醫搶救後仍宣告不治。據了解，原先有2名工人施工時昏倒，第3人發現異狀後進入船艙救援，未料也跟著失去意識。據了解，3名死者均為從台灣赴馬祖施工的海事工程人員，事發地點位於猛澳港浮動平台船艙內。消防人員到場後，發現艙內一氧化碳濃度偏高，初步懷疑工人吸入有害氣體導致昏迷，但確切死因及氣體來源仍有待調查釐清。連江縣衛生局長陳美金表示，接獲救護通報後，立即協調東、西莒共3名支援醫師投入搶救，但3名工人最終仍回天乏術。死者遺體已移往南竿安置，後續將由檢方相驗，釐清確切死因。連江縣民社處長曾玉花表示，由於事故造成3人死亡，已通報勞動部北區職安中心，預計明（16）日派員前往現場調查，縣府也將安排社工協助家屬，並依規定提供急難救助。連江縣長王忠銘獲悉後，隨即搭乘下午2時30分船班前往東莒了解情況，並邀集相關單位召開會議，要求全力協助死者家屬處理後續事宜。警方也已通知家屬及地檢署、鑑識單位，進一步調查事故原因與相關責任。