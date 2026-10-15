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富邦啦啦隊女神禾羽（Kimi）日前大方認愛歌手派偉俊，兩人戀情曝光後越愛越高調，今（15）日她舉辦首張專輯《Belong To MI》發片記者會，難得公開分享感情生活，坦言自己從小就渴望結婚、擁有家庭，雖然與派偉俊並未約定以結婚為前提交往，但雙方已有共識要一起走下去。巧的是，閨密林襄與馬傑森也正甜蜜熱戀，禾羽更透露林襄的夢想就是嫁作人妻，自己早已預約好要當她的伴娘。禾羽今天推出首張個人專輯《Belong To MI》，男友派偉俊也參與製作，親自為她創作並製作新歌〈就喜歡你〉，還透過影片送上祝福，表示平時看著禾羽認真練舞、練唱，「很開心可以參與她專輯一首歌的製作，祝福她在音樂上能繼續充滿能量。」談到兩人在錄音室的相處，禾羽笑說派偉俊會以「大前輩」身分給予專業建議，包括尾音該如何處理、演唱時能加入哪些細節，不過她自認要求也很高，通常來回錄製3次就能達到男友標準，派偉俊也經常稱讚她進步很多，給足情緒價值。除了工作上互相支持，禾羽也大方分享兩人的私下相處模式，透露彼此個性隨和、懂得尊重對方，雖然知道彼此手機密碼，卻從來不會偷看手機，交往至今甚至一次架都沒吵過。至於是否已經把派偉俊視為未來老公？禾羽坦言自己從小就很嚮往成家，雖然兩人沒有明確約定一定要結婚，但對未來已有一起走下去的共識；上個月派偉俊過生日時，兩人還特別飛往日本旅遊慶生，這趟旅費更由禾羽全額買單，對男友相當大方。其實派偉俊跟禾羽近期公開場合也頻頻放閃，派偉俊10日晚間在台北流行音樂中心舉辦《BAD IDEA》2026演唱會，禾羽當天就被《NOWNEWS今日新聞》直擊低調現身VIP席，專程欣賞男友演出，過程中不時露出甜笑，眼神藏不住愛意。當晚林襄也與男友馬傑森一起到場，兩對情侶難得同框看演唱會；今天禾羽又透露林襄一直有結婚夢，所以她已經提前預約伴娘位置，兩對情侶的感情進展都備受大家關注。禾羽首張專輯《Belong To MI》集結多位音樂人共同打造，除了男友派偉俊親自為她寫歌，也找來同為台南人的潘信維擔任專輯製作人，並與金曲音樂人黃建為、作詞人楊肅浩、王彙筑、林言奕，以及icyball冰球樂團主唱王、鍵盤手蒙捷文等人合作，禾羽也親自參與填詞，將自己從台南離鄉北上、逐漸適應城市生活，到找到歸屬感的成長歷程寫進歌曲。其中，兩首台語歌〈莫愛你 好離離〉、〈想欲有一个家〉更是特別獻給從小帶大她的阿嬤，實體專輯還加碼收錄年初推出的〈距離〉作為彩蛋，預計11月6日正式上架各大唱片通路。