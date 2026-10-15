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中華職棒「龍象大戰」向來是球迷津津樂道的經典戲碼，其中在1994年發生的「帝波漏踩本壘」事件，更是讓無數老球迷爭論不休的歷史懸案。當年擔任主審的李柏河，在回顧這段往事時還原當時情況，親自為這段長達近30年的懸案給出明確解答，直言：「帝波確實沒有踩到！」 並給出兩大證據，說明為什麼自己會這樣判決。回顧職棒五年（1994年）8月27日，兄弟象與味全龍在台北市立棒球場爭奪下半季冠軍。9局下半，兄弟象跑者帝波從二壘直衝本壘，雖然人比球先到，卻被主審李柏河判定漏踩本壘，隨後遭味全龍捕手陳金茂觸殺出局。這項關鍵判決導致兄弟象以5：6飲恨，不僅引發象迷強烈不滿，隔日更爆發震驚社會的「蛋洗球場」與丟擲燃燒紙箱的激烈抗議事件。對於眾多兄弟象迷多年來「尋求歷史真相」的執念，李柏河在2022年在中信兄弟球團舉辦的活動上，上大方分享當年的判決視角。他提出兩大關鍵證據來證明帝波確實漏踩。第一，當時的本壘板是硬質地板，選手若穿著釘鞋跑回來踩踏，板子上必定會留下沙土痕跡。「當時我的位置看是都沒有，也確實沒有踩。」李柏河堅定地說。第二，帝波當下自己的反應也說明了一切。「帝波因為漏踩，自己想回頭補踩壘包，結果被陳金茂觸殺出局，所以我當然是判他out啦！」李柏河回憶，當時兄弟象山根總教練立刻衝上場抗議，但他據實以告，維持原判。當日，李柏河也分享了另一段「兄弟象得利、味全龍抗議」的往事。當時擊出內野滾地球，味全一壘手陳金茂漏接，但一壘審卻誤判出局。李柏河身為主審，第一時間上前改判為安全上壘（Safe），引發味全龍田宮謙次郎（日職名將， 2002年進入日本棒球殿堂）總教練強烈不滿，痛批台灣裁判素質差，要求向花錢進場的觀眾道歉。李柏河當下展現擔當，心想：「既然我是中華職棒的裁判，我也是代表當場在跟全體觀眾脫帽道歉。」他認為，職業比賽就是要對得起花錢進場的球迷。談到龍象大戰的高張力，多次執法國際大賽的中職名哨紀華文也深有同感。他表示，國外執法是一種享受，但在國內面對例行賽、季後賽或龍象大戰，裁判承受的壓力截然不同。「在國內比賽那種享受又超乎在比賽的那個層次上面，因為比賽來自於各位的熱情，我們必須要把工作做得更好、更完美。」紀華文感性地說，裁判在場上最好的狀態就是「沒有人注意到你」，而球迷的關注既是壓力，也是促使他們透過平時訓練不斷往前走的動力。