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項目 說明 G1售票狀況 內、外野一般座位席全數完售 G2售票狀況 幾近完售，剩餘座位以售票系統為準 官方購票 味全龍購票連結 座位與入場規定 味全龍大巨蛋專區 電子票券 須下載味全龍APP，動態QR Code不得截圖使用 現場售票口 僅提供「現金補票」服務

2026年中華職棒台灣大賽將於10月17日在台北大巨蛋開打，史上首次龍象冠軍戰提前引爆搶票熱潮。味全龍球團宣布，首戰G1內、外野一般座位席門票已全數完售，G2門票也持續熱銷、幾近完售，呼籲尚未購票的球迷把握機會，進場見證味全龍與中信兄弟爭冠。味全龍在公告中感謝球迷熱情支持，宣布台灣大賽G1內、外野一般座位席全數售罄。隨著龍象兩支傳統勁旅首度在總冠軍賽碰頭，G2同樣買氣熱絡，目前已接近完售，實際可購買座位仍以售票系統顯示為準。球迷可透過「味全龍官方售票網」及「味全龍售票APP」購票。球團提醒，應提前完成售票網會員註冊，避免因認證問題影響購票；透過官網購票後，也須下載味全龍APP取得電子票券。球團指出，比賽當日現場售票口僅提供「現金補票」服務，球迷應事先透過官方管道確認票券。輪椅席則限定輪椅使用者購買，若經現場查驗不符資格，將無法入場，也無法退票或補差價入場。此外，部分座位屬於視線不完整區域，購票前應詳閱球團官網說明，再自行評估是否購買。官方網路售票開放至比賽當天開賽後1小時。持電子票券入場的球迷，建議提前使用「票券轉贈」功能，將票券分給同行親友，加快進場速度。球團特別提醒，電子票券QR Code採動態防偽機制，不得以截圖方式使用；孩童入場也須由家長陪同，並呼籲球迷切勿購買來路不明票券，以免權益受損。若因個人因素申請退票，須於比賽日前3日23時59分前辦理，並酌收票價10%手續費；比賽當日購買的球票，恕不接受退票。已購票場次若最終無須進行，售票系統將自動退票。本次賽事另提供每人20元捷運票價補貼。球迷搭乘台北捷運至國父紀念館站出站後，可於場內設置的驗票機靠卡感應辦理折抵。完整購票、座位與入場規定，依味全龍球團官方公告為準。