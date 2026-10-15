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基隆市政府（14）日舉行信義中繼市場動工典禮，市長謝國樑親自主持並宣告市場改建工程正式啟動，經市府產業發展處積極與市場自治會及攤商溝通，並於今年9月1日順利完成工程發包，後續將投入約4,800萬元辦理中繼市場裝修，建置冷氣、消防、電梯及水電等設施，完善攤位配置，提供攤商過渡期間穩定的營業空間，降低市場改建對既有消費習慣及周邊商圈的影響，為信義市場重建及區域環境升級奠定基礎。謝國樑表示，信義市場是信義區重要的生活場域，也是許多市民日常採買、維繫鄰里情感的重要據點。早在112年底，市府便與市場自治會、主委及攤商展開溝通，表達推動市場改建的決心，並在獲得攤商支持後，逐步推進相關作業。他強調，市場改建不只是硬體設施的更新，更要兼顧攤商生計、市民採買需求及周邊商圈的持續發展，透過完善的中繼安置規劃，讓攤商在工程期間仍能持續營業，盡可能維持原有客源與商業活動。謝國樑特別感謝基隆港務分公司對市府市場改建計畫的支持，同意提供基地供市府租用，作為信義市場改建期間的中繼營運場域。他指出，中繼市場設置於鄰近區域，可減少攤商搬遷及重新建立客源的負擔，也有助於延續既有商圈人潮與地方產業活力。市府將持續與港務公司、自治會及攤商保持密切合作，妥善完成中繼市場整備工作，讓市場改建與日常營運順利銜接。謝國樑進一步表示，中繼市場動工不是市場改建的終點，而是城市環境更新的新起點。未來，市府將透過都市更新機制，針對原信義市場基地進行整體規劃，不僅著眼於老舊市場拆除與重建，更將市場空間、周邊居住環境、公共設施及街區發展納入整體考量，讓市場改建成為帶動區域更新的重要契機。謝國樑最後感謝市場自治會、全體攤商及各界的支持與配合，讓信義市場改建計畫得以穩健推進。他表示，市府將持續秉持以民為本的施政精神，妥善處理市場改建期間各項需求，並要求工程團隊落實施工品質與安全管理，朝如期、如質、如實完工的目標邁進，攜手打造更安全、舒適且兼具地方特色的信義市場，為信義區注入新的發展動能。[基隆市政府廣告]