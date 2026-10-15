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▲前主播陳海茵與中歆企業陳福臺於 STOSA 廚房空間合影，（圖／業者提供）

廚房規畫除了收納與料理機能，也須考量家人互動需求。深耕居家空間規畫20年的中歆企業，將展示空間融入生活情境，並打造私廚料理空間，透過主廚料理、餐敘與交流，讓消費者實際感受廚具配置、空間尺度與使用動線，作為居家規畫參考。前主播陳海茵分享，理想的家除了美觀，更重要的是回應一家人的生活習慣與相處方式。廚房也逐漸從準備三餐的功能區域，成為家人交流、分享生活的場所，設計時應將日常使用需求一併納入。中歆企業總經理陳福臺表示，每個家庭的生活節奏不同，從早晨準備咖啡、晚間共餐，到週末邀請親友聚會，都會影響廚房的使用方式。規畫前須先了解家庭成員如何生活，再安排收納、料理區域及工作動線，讓空間符合實際需求。中歆引進義大利廚具品牌STOSA，陳福臺指出，義式設計導入台灣家庭，仍須依使用習慣調整，包括住宅空間大小、料理方式與收納需求，不能只考量外觀，也要兼顧操作便利性與舒適度。為協助消費者理解不同配置的差異，中歆在展場導入生活情境，讓民眾走進展示空間，觀察櫃體、材質及設備之間的搭配，並感受活動範圍與動線安排。私廚空間則透過實際料理與用餐，呈現廚房使用時的情況，讓選購過程有更具體的依據。陳福臺表示，廚具規畫涉及多個環節，從前期需求溝通、空間配置，到材質與設備選擇、施工及售後服務，都需要整合。業者也須與建商、設計師及使用者溝通，減少設計構想與入住後實際使用的落差。他認為，廚具安裝完成後，才是家庭開始長期使用的起點，後續服務同樣重要。空間是否合用，最終仍要回到每天備餐、用餐及家人相處的經驗，才能看出規畫是否符合需求。