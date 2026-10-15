中央氣象署預報員鄭傑仁表示，今年第29號颱風「薔琵」今（15）日下午2時生成，未來5天將先偏西、再轉西北西移動，逐漸靠近琉球南方海面，不過之後路徑不確定性增加，可能在琉球附近或日本南方海面北轉，也不排除走得更偏西、靠近台灣附近海面。由於未來行經海域海溫偏高，大氣環境也沒有太多不利發展因素，薔琵相當有機會增強為中度颱風，甚至不排除達到強烈颱風等級，最快約2天後就可能增強為中颱。
薔琵最快2天後增強中颱 不排除更靠近台灣
鄭傑仁指出，薔琵下午2時生成後，未來5天預估先偏西移動，之後逐漸轉為西北西方向前進，預計下周逐漸移動至琉球南方海面，不過後續路徑的不確定性會明顯增加。
目前可能出現兩種發展，一種是在琉球附近、甚至日本南方海面就開始北轉；另一種則是持續往更偏西方向移動，進一步靠近台灣附近海面，因此後續究竟在哪裡北轉，仍要持續觀察。
強度方面，鄭傑仁表示，薔琵未來行經海域的海水溫度偏高，加上大氣環境沒有太多不利於颱風發展的因素，因此相當有機會持續增強至中度颱風，甚至強烈颱風也不能排除；若發展速度較快，最快約2天後就可能達到中颱等級。
明天偏東風、氣溫回升 中南部內陸恐飆35度
明（16）日台灣吹偏東風，各地天氣大致為多雲到晴，氣溫也會比今天回升。不過迎風面的基隆北海岸、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，中午過後中南部山區則有零星陣雨。
溫度方面，明天清晨各地低溫約22至26度，局部地區可能再更低一些，日夜溫差較大；白天各地明顯回暖，中南部內陸局部地區甚至可能出現35度左右或以上高溫，民眾中午前後外出仍要注意防曬及補充水分。
周末一路穩定到下周二 下周三東北季風增強
至於周末天氣，鄭傑仁表示，周六白天起一路到下周二，台灣仍以偏東風為主，且風力逐漸減弱、水氣也進一步減少，因此各地大致維持多雲到晴的穩定天氣。
期間只有基隆北海岸、宜蘭、台東及恆春半島有零星短暫雨，午後南部山區也可能有零星降雨，整體降雨範圍不大，氣溫則與明天相近。一直要到下周三（21日）東北季風增強後，台灣天氣才會再出現明顯轉變。
資料來源：中央氣象署
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鄭傑仁指出，薔琵下午2時生成後，未來5天預估先偏西移動，之後逐漸轉為西北西方向前進，預計下周逐漸移動至琉球南方海面，不過後續路徑的不確定性會明顯增加。
目前可能出現兩種發展，一種是在琉球附近、甚至日本南方海面就開始北轉；另一種則是持續往更偏西方向移動，進一步靠近台灣附近海面，因此後續究竟在哪裡北轉，仍要持續觀察。
強度方面，鄭傑仁表示，薔琵未來行經海域的海水溫度偏高，加上大氣環境沒有太多不利於颱風發展的因素，因此相當有機會持續增強至中度颱風，甚至強烈颱風也不能排除；若發展速度較快，最快約2天後就可能達到中颱等級。
明（16）日台灣吹偏東風，各地天氣大致為多雲到晴，氣溫也會比今天回升。不過迎風面的基隆北海岸、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，中午過後中南部山區則有零星陣雨。
溫度方面，明天清晨各地低溫約22至26度，局部地區可能再更低一些，日夜溫差較大；白天各地明顯回暖，中南部內陸局部地區甚至可能出現35度左右或以上高溫，民眾中午前後外出仍要注意防曬及補充水分。
至於周末天氣，鄭傑仁表示，周六白天起一路到下周二，台灣仍以偏東風為主，且風力逐漸減弱、水氣也進一步減少，因此各地大致維持多雲到晴的穩定天氣。
期間只有基隆北海岸、宜蘭、台東及恆春半島有零星短暫雨，午後南部山區也可能有零星降雨，整體降雨範圍不大，氣溫則與明天相近。一直要到下周三（21日）東北季風增強後，台灣天氣才會再出現明顯轉變。