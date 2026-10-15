中央氣象署預報員鄭傑仁表示，今年第29號颱風「薔琵」今（15）日下午2時生成，未來5天將先偏西、再轉西北西移動，逐漸靠近琉球南方海面，不過之後路徑不確定性增加，可能在琉球附近或日本南方海面北轉，也不排除走得更偏西、靠近台灣附近海面。由於未來行經海域海溫偏高，大氣環境也沒有太多不利發展因素，薔琵相當有機會增強為中度颱風，甚至不排除達到強烈颱風等級，最快約2天後就可能增強為中颱。

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薔琵最快2天後增強中颱　不排除更靠近台灣

鄭傑仁指出，薔琵下午2時生成後，未來5天預估先偏西移動，之後逐漸轉為西北西方向前進，預計下周逐漸移動至琉球南方海面，不過後續路徑的不確定性會明顯增加。

目前可能出現兩種發展，一種是在琉球附近、甚至日本南方海面就開始北轉；另一種則是持續往更偏西方向移動，進一步靠近台灣附近海面，因此後續究竟在哪裡北轉，仍要持續觀察。

強度方面，鄭傑仁表示，薔琵未來行經海域的海水溫度偏高，加上大氣環境沒有太多不利於颱風發展的因素，因此相當有機會持續增強至中度颱風，甚至強烈颱風也不能排除；若發展速度較快，最快約2天後就可能達到中颱等級。

▲第29號輕度颱風「薔琵」今（15）日下午生成，最新路徑預估持續往西至西北西方向移動。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲第29號輕度颱風「薔琵」今（15）日下午生成，最新路徑預估持續往西至西北西方向移動。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
明天偏東風、氣溫回升　中南部內陸恐飆35度

明（16）日台灣吹偏東風，各地天氣大致為多雲到晴，氣溫也會比今天回升。不過迎風面的基隆北海岸、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，中午過後中南部山區則有零星陣雨。

溫度方面，明天清晨各地低溫約22至26度，局部地區可能再更低一些，日夜溫差較大；白天各地明顯回暖，中南部內陸局部地區甚至可能出現35度左右或以上高溫，民眾中午前後外出仍要注意防曬及補充水分。

▲未來一周氣溫先升後降，17日至20日各地白天偏暖，台北高溫可達33度左右；21日起東北季風增強，北台灣氣溫將明顯下滑。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲未來一周氣溫先升後降，17日至20日各地白天偏暖，台北高溫可達33度左右；21日起東北季風增強，北台灣氣溫將明顯下滑。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
周末一路穩定到下周二　下周三東北季風增強

至於周末天氣，鄭傑仁表示，周六白天起一路到下周二，台灣仍以偏東風為主，且風力逐漸減弱、水氣也進一步減少，因此各地大致維持多雲到晴的穩定天氣。

期間只有基隆北海岸、宜蘭、台東及恆春半島有零星短暫雨，午後南部山區也可能有零星降雨，整體降雨範圍不大，氣溫則與明天相近。一直要到下周三（21日）東北季風增強後，台灣天氣才會再出現明顯轉變。

▲中央氣象署指出，16日至17日清晨吹偏東風，迎風面有零星雨；17日白天至20日水氣更少、天氣穩定，21日起東北季風增強，北部及東半部降雨機率增加。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲中央氣象署指出，16日至17日清晨吹偏東風，迎風面有零星雨；17日白天至20日水氣更少、天氣穩定，21日起東北季風增強，北部及東半部降雨機率增加。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
資料來源：中央氣象署
 

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林若瑋編輯記者

畢業於政治大學傳播所，現任《NOWNEWS今日新聞》電玩中心記者，專注於遊戲、動畫、漫畫及玩具產業新聞，報導最新動態，記錄每一個值得被看見的故事。

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