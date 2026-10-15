我是廣告 請繼續往下閱讀

▲日本橫濱高校王牌右投織田翔希最快球速達156公里，原被視為日本職棒選秀首輪熱門，今天正式宣布前往美國發展。（圖／中華棒協提供）

曾在今年夏季甲子園飆出156公里火球的「怪物右投」織田翔希，今（15）日正式宣佈跳過日本職棒（NPB），直接挑戰美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball），日媒《體育報知》以「超罕見先例」為題，指出織田身為日職選秀「超大物」高中生，卻直接宣布旅美，震撼日本體壇。值得一提的是，過去也有其他日籍選手跳過日職直接赴美發展，其中鈴木誠與田澤純一皆在球員生涯尾聲來台，擔任牛棚終結者要角。日本媒體《體育報知》以「超罕見先例」為題，描述織田翔希身為日職選秀大熱門卻直接赴美發展的狀況，《體育報知》指出，過去雖曾有高中生在日職選秀落選後與MLB球團簽下小聯盟合約的案例，但身為選秀「超大物」第一指名大熱門的高中生直接挑戰大聯盟，卻相當少見。據《體育報知》報導，多位美國球界相關人士透露，織田在這個月上旬曾私下赴美，親臨聖地牙哥現場觀賞大聯盟季後賽，切身感受道地的美職氛圍。返國後，織田自10月11日起陸續與日職各球團進行面談，儘管各隊都祭出誠意十足的簡報極力爭取，但他嚮往大聯盟的「心意」似乎未曾動搖。在仔細評估各球團的面談內容與簡報後，織田最終下定決心直接挑戰MLB。《體育報知》分析，依現行制度，MLB球團將於明年1月15日解禁國際業餘球員簽約，未滿25歲的球員必須從小聯盟合約起步。直接旅美的最大優勢，在於能先深入了解各隊的訓練環境與球團特色，進而選擇最適合自身成長的球隊；此外，相較於日職新人最高簽約金上限為1億日圓加上5000萬日圓激勵獎金（合計約3000萬新台幣），與MLB球團簽約則有機會從各隊2027年度的「國際業餘球員簽約金（International Bonus Pool）」中，取得超越日職上限的簽約金。不過，《體育報知》也點出，由於現行的大聯盟勞資協議（CBA）將於12月1日到期，若未能達成新協議，仍存在大聯盟陷入封館的潛在風險。此外，《體育報知》整理過去未經日職體系就直接挑戰大聯盟的日本選手，比如鈴木誠與田澤純一都曾循這一條路赴美發展，並在球員生涯尾聲皆來台打球。現年50歲的鈴木誠，1993年與水手隊簽下小聯盟合約，1996年成為首位未經日職洗禮即登上大聯盟的日本選手，MLB通算拿下16勝。鈴木誠在2007年季中來台加盟La New熊，擔任終結者的角色。在該年台灣大賽，鈴木誠在G7第9局對劉芙豪投出背部近身球，遭到主審藍普洛夫警告，成為中職名場面之一。現年40歲的田澤純一，2008年自新日本石油ENEOS直接加盟紅襪隊，創下日本業餘社會人球界直接簽下大聯盟合約的史上首例。MLB生涯出賽388場，累積21勝、89次中繼成功，並於2013年隨紅襪奪得世界大賽冠軍。2021年田澤來台加盟味全龍，擔任球隊終結者，拿下30次救援成功、7次中繼成功，防禦率3.56。