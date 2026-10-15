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美國晶片股與科技股近一周遭遇劇烈大跌，連帶使得台股周四重挫1655點，全球記憶體晶片股遭遇賣壓，美國財經節目《Mad Money》主持人克萊默（Jim Cramer）指出，韓國記憶體巨頭 SK海力士已成為引發整體半導體拋售潮的核心力量，其股價的疲軟正波及美國晶片股，甚至比輝達更值得關注。克萊默是CNBC節目《Mad Money》的主持人，在華爾街金融媒體圈具有相當高的知名度，但也因說法與實際狀況時常往相反方向走，因此被調侃違反指標，過去戰績包含在2008金融海嘯前呼籲大眾不要將錢撤出Bear Stearns，結果慘遭清算收購；而在2021年高喊清倉比特幣，結果比特幣價格從30000漲到57000；在2022年喊話看好買進Meta，兩周內跌掉超過20%；2023年，美國市場甚至推出一檔名為「Inverse Cramer Tracker ETF」的基金，反向追蹤Cramer的公開推薦，他看多則做空、他看空則做多。克萊默在CNBC節目《Mad Money》上表示，「我們的晶片製造商是和 SK海力士緊密相連，而不是輝達（NVIDIA）」；克萊默認為SK海力士的股價表現正在為整個半導體產業奠定基調。SK海力士的規模及其對記憶體市場的重要性，使其股價表現對整體半導體類股產生了重大影響。克萊默認為，SMH ETF（半導體指數 ETF）幾乎包含了業界所有重要的半導體企業，因此它們會同步連動，並由在美韓兩地上市的記憶體巨頭 SK海力士帶頭領跌。他認為，投資人應跳脫短期股價波動，將焦點放在 AI 系統及消費性電子裝置對記憶體需求不斷增長的趨勢上。不過他也指出，相較於美光，SK海力士面臨潛在中國競爭的風險更高，因為其記憶體業務規模更大，且與全球供應趨勢的關聯更為直接。美國ETF發行商Roundhill Investments首席投資策略師佩蒂特（Drew Pettit）則表示，記憶體產業在經歷快速成長及大幅上調獲利預測後，目前已進入轉型期。佩蒂特認為，「市場很有趣，它們並不喜歡處於轉型期中的股票故事，而這正是記憶體類股目前的處境」，他於週二向 CNBC 表示，投資人現在正質疑該產業的成長能否持續，這使得記憶體類股更容易受到負面消息與回檔修正的衝擊。佩蒂特補充，維持高檔的利率環境也讓整體市場幾乎沒有出錯容忍空間，這為高成長型科技股帶來了額外挑戰。