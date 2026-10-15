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韓國瑜本周六將回到高雄，出席國民黨高雄市長參選人柯志恩安排的小港鳳儀宮廟口活動，外界關注「韓流」是否再度掀起話題。對此，高雄市長陳其邁今（15）日受訪時大方表示「歡迎」，強調韓國瑜已經很久沒有回高雄，歡迎他回來走走、看看老朋友。面對昔日對手重返港都，陳其邁態度輕鬆，也未多作評論。除了韓國瑜回高雄的話題，陳其邁也被問到本會期有不少議員送他禮物，打算如何處理？陳其邁笑說，已經把禮物帶回家，也會將議員們的好意珍藏在心裡，接著話鋒一轉，聊起卸任後的生活規劃，表示希望能把歌練好，洗刷過去外界對他歌聲的「抹黑」，還自信地說：「其實我歌唱得也沒有那麼差。」他認為，只要多花一些時間練習，未來表現一定能讓大家刮目相看。談到最後一次市長總質詢，陳其邁坦言，與議員相處6年，到了要說再見的時刻，心中難免依依不捨。他表示，議員們在質詢期間都釋出善意，自己也非常感謝大家這6年來給予的支持與肯定，無論黨派為何，大家的出發點都是希望高雄變得更好。