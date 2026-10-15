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富邦人壽9月稅後淨利6.7億元 累計前9月賺658.5億元

富邦子公司銀行、證券、投信 9月及累計獲利均創同期新高

富邦金控今（15）日公布今（2026）年9月自結合併稅後淨利69.6億元，單月獲利金控排第二，僅次中信金；累計前9月合併稅後淨利1272.2億元，每股稅後盈餘（EPS）為8.80元，雙雙創下歷史同期次高，也拿下金控獲利雙冠王。透過其他綜合損益按公允價值衡量（FVOCI）的股票處分損益，9月金控合計93.2億元，累計前9月金控合計1227.4億元。富邦金9月本期淨利加計FVOCI權益工具稅後處分利益後，對保留盈餘影響數為162.9億元；累計前9月對保留盈餘影響數共2499.6億元、每股17.56元，超越歷年全年獲利表現。由於FVOCI股票處分損益，不計入當期損益，直接反映於保留盈餘，屬可分配盈餘來源之一，與接軌IFRS 17前之獲利表現更具可比性。富邦金也說明9月各子公司營運績效優異，其中台北富邦銀行、富邦證券及富邦投信單9月及累計前9月獲利皆創歷史同期新高；富邦產險累計前9月獲利創歷史同期新高；富邦人壽累計前9月對保留盈餘影響數續創歷史同期新高紀錄。富邦人壽9月稅後淨利6.7億元，累計前9月稅後淨利658.5億元；加計單9月及累計前9月FVOCI權益工具稅後處分損益89.6億元及1170.3億元後，單9月及累計前9月對保留盈餘影響數分別為96.3億元及1828.8億元，累計金額續創歷年新高。單9月獲利除CSM穩定攤銷、經常性投資收益貢獻外，受到FVTPL評價損益及處分損益影響當月獲利，主要美國經濟穩健成長，因應可能升高的通膨預期，聯準會升息1碼，9月份利率呈現反彈，為反映債券市場利率變化，富邦人壽調整固定收益資產組合，並於高利率時期進行配置，故影響固定收益資產評價及處分損益，惟有利於提高後續經常性收益。FVOCI台股部位實現資本利得，主係受惠於台灣企業獲利表現穩健。資本方面，淨值比及整體新一代清償能力制度（TIS）資本水準維持良好，9月底自結淨值比率逾16%，公司持續密切關注市場變化，評估可能影響，確保清償能力穩健無虞。北富銀9月稅後淨利35.1億元，累計前9月稅後淨利達372億元，年成長28%，已超越去年整年獲利，續創歷史新高。今年以來各項業務動能維持強勁，帶動營收較同期成長22%，其中存放款餘額分別較去年同期成長17%及18%，同時在淨利差提升帶動下，累計利息淨收益較去年同期成長29%，受惠財富管理商品銷量及信用卡海外消費成長，整體手續費淨收益較去年同期成長37%。截至9月底逾放比率為0.12%，備抵呆帳覆蓋率為1,069%，維持良好資產品質。富邦產險9月稅後淨利8.2億元，累計前9月稅後淨利79.6億元，超越歷年全年獲利表現；加計FVOCI權益工具稅後處分損益後，單9月及累計前9月對保留盈餘影響數分別為11.5億元及105.0億元，主要來自優異的承保獲利及投資收益貢獻。富邦證券9月稅後淨利23.9億元，累計前9月稅後淨利179.0億元，較去年同期成長135%，單9月及累計前9月獲利均續創歷年同期新高。在手續費收入方面，受惠台股成交動能維持高檔，累計1至9月台股日均成交值1.24兆元，帶動經紀及財富管理業務收入合計較去年同期成長111%；此外，台股加權指數於9月續創新高(最高點為48,601點)，推升金融資產部位收入較去年同期成長226%，整體營運表現亮眼。富邦投信9月稅後淨利1.5億元，累計前9月稅後淨利13.8億元，分別較去年同期成長26%及67%，單9月及累計前9月獲利均續創歷年同期新高。9月資產管理規模突破1.6兆元，創歷史新高，較去年同期成長59%，在主力產品帶動下，富邦台灣采吉50 ETF、富邦台灣科技ETF及富邦NASDAQ ETF規模分別較去年同期成長85%、1,021%及105%，多重資產類型基金管理規模突破488億元，躍居市場排名第二，進一步帶動整體資產管理規模穩步成長，也為公司整體獲利挹注新動能。