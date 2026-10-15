新光三越台北信義新天地週年慶今（15）日正式開跑！2026年週年慶首日買氣升溫，業者預估業績與來客都能較2025年同期成長3%以上，以化妝品、家用及複合性業態為主要貢獻來源。熱銷商品包括蘭蔻《小黑瓶發燒組》下殺3.5折、雅詩蘭黛《特潤修護明星組》，還有Owala快閃店也同步登場，單日銷售估達3000至3500個。
新光三越信義週年慶買氣開紅盤！新光三越表示，首日業績預估成長3%、
來客預計達26萬，展望週年慶首四日新光三越台北信義新天地預估業績較2025年同期成長3%、來客成長5%，看好美妝保養、精品配件、男性商品、運動休閒與3 C家電持續帶動消費。
美妝優惠最低3.5折！蘭蔻、雅詩蘭黛最搶手
業者提到，今年新光三越台北信義新天地集結120萬組美妝特惠組，備貨量較去年增加約2成，優惠最低3折起。其中，蘭蔻《小黑瓶發燒組》下殺約3.5折，雅詩蘭黛《特潤修護明星組》及海洋拉娜《超能水潤亮組》也推出超值優惠，成為美妝保養搶購焦點。
一、蘭蔻《小黑瓶發燒組》：下殺約3.5折，超極限肌因賦活露50ml正貨及7ml旅行瓶10瓶，總容量
120ml，特價4,185元、組合價值12,000元，現省7 ,815元
二、雅詩蘭黛《特潤修護明星組》： 以特潤超導全方位修護露50ml正貨搭配15ml三瓶，總容量9
5ml，特價4,450元、組合價值8,455元，約5.3折， 現省4,005元
三、LA MER海洋拉娜《超能水潤亮組》： 結合超能修護精華露150ml、30ml及超能平衡精華露15ml，特價5,580元、組合價值8,060元，約6.9折，現省2,480元
Owala、蘋果糖開門就搶！單日銷量估破3000個
此外，新光三越說，今年週年慶首日買氣不只集中在美妝保養，從社群爆紅商品、智慧家電，到運動鞋款及科技攝影設備，都成為消費者關注焦點。
其中，排隊人氣商品Owala憑藉撞色設計及FreeSip雙飲口，成為年輕族群關注的生活配件，週年慶最低599元即可入手，每人限購5個，預估單日可銷售3000至3500個。同日登場的日本商品展中，蘋果糖也吸引顧客一開門就搶購，預估單日銷量可超過1000個。
家電方面，LG WashTower新品上市推薦價91900元，搭配週年慶指定點數回饋及滿仟送點活動，最高可省9000元，鎖定有意升級家電的消費者。
且新光三越台北信義新天地指出，跑鞋業績較去年同期成長3成，其中ISPO+引進的On Cloudmonster 3成為話題商品，許多尺碼與顏色，都是一上架就被搶購！
科技商品方面，隨著旅遊紀錄、Vlog及社群影像創作需求增加，DJI Osmo Pocket 4也成為週年慶3C焦點，單機推薦價14690元、全能套裝18590元。此外，同樣主打生活紀錄的全景相機品牌Insta360，也在週年慶前進駐新光三越台北信義新天地A9 B1，搶攻影像創作商機。
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業者提到，今年新光三越台北信義新天地集結120萬組美妝特惠組，備貨量較去年增加約2成，優惠最低3折起。其中，蘭蔻《小黑瓶發燒組》下殺約3.5折，雅詩蘭黛《特潤修護明星組》及海洋拉娜《超能水潤亮組》也推出超值優惠，成為美妝保養搶購焦點。
一、蘭蔻《小黑瓶發燒組》：下殺約3.5折，超極限肌因賦活露50ml正貨及7ml旅行瓶10瓶，總容量
二、雅詩蘭黛《特潤修護明星組》： 以特潤超導全方位修護露50ml正貨搭配15ml三瓶，總容量9
三、LA MER海洋拉娜《超能水潤亮組》： 結合超能修護精華露150ml、30ml及超能平衡精華露15ml，特價5,580元、組合價值8,060元，約6.9折，現省2,480元
此外，新光三越說，今年週年慶首日買氣不只集中在美妝保養，從社群爆紅商品、智慧家電，到運動鞋款及科技攝影設備，都成為消費者關注焦點。
其中，排隊人氣商品Owala憑藉撞色設計及FreeSip雙飲口，成為年輕族群關注的生活配件，週年慶最低599元即可入手，每人限購5個，預估單日可銷售3000至3500個。同日登場的日本商品展中，蘋果糖也吸引顧客一開門就搶購，預估單日銷量可超過1000個。
家電方面，LG WashTower新品上市推薦價91900元，搭配週年慶指定點數回饋及滿仟送點活動，最高可省9000元，鎖定有意升級家電的消費者。
科技商品方面，隨著旅遊紀錄、Vlog及社群影像創作需求增加，DJI Osmo Pocket 4也成為週年慶3C焦點，單機推薦價14690元、全能套裝18590元。此外，同樣主打生活紀錄的全景相機品牌Insta360，也在週年慶前進駐新光三越台北信義新天地A9 B1，搶攻影像創作商機。