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首度與中央討論松機遷移 蔣萬安遞橄欖枝：全力配合中央！

卓榮泰問蔣萬安為何態度大轉彎 給市府出隨堂考

松機遷移醫療後送何解？蔣萬安：有公路與雙鐵

台北市長蔣萬安上週宣布松機遷移政見，讓行政院驚呼看新聞才得知，因過去從未討論被質疑為選舉下猛藥。蔣萬安今（15）日親赴政院會表達立場，提及松機的限建、限高或噪音，讓台北犧牲非常大，如今輝達落腳因此提出規劃，很需要中央地方攜手合作，「一定會全力配合中央！」而行政院長卓榮泰則提出質疑，認為蔣萬安與4年前主張有重大轉折，「很期待知道這個轉折」，並出隨堂考，若過去4年主持過任何會議或決議，都送一份來行政院，強調北部還有更多選項，都能在更短的時間內滿足AI園區。松機遷移攸關中央許多部會，絕非地方政府執行就能達成，蔣萬安遭質疑過去任內從未與中央討論，今日親赴議會第一次與行政院討論，向院長卓榮泰與部會首長表示，松機遷移不只是一個機場的留存，更是如何看待台灣未來長遠30年甚至50年發展的問題，這也不只是台北市都市計畫，更涉及到國家安全、產業轉型、國土重規劃、交通運輸與台灣整體競爭力重大戰略選擇，自己身為台北市長，當然有責任為市民發聲。蔣萬安也認為，松山機場引發的限建、限高或是噪音，其實對台北造成長年發展的阻礙，台北也為此犧牲非常大。強調這不只是第一次有現任市長願意爭取遷移，不分黨派委員都認為非常有意義，也是中央、地方第一次有機會來支持遷移的關鍵時間點，這不止攸關台北未來長遠的發展，也是國家未來方向非常關鍵的一個決定，希望今天成為一個重要的開始，「我們一定會全力配合中央！」而此番話桃園市長張善政則提出擔憂，因為現在桃機到台北的交通，無論是機捷、高鐵與高速公路都非常壅塞，桃園機場現在即使松山機場不遷建，也讓桃園機場對外交通面臨很大的瓶頸，但也肯定現在討論松機未來規劃是適當的，盼中央地方開始一個合作模式。卓榮泰則表示，自己也是台北市民，從小就在台北，大家一樣關心台北各種發展，因此行政院歡迎大家提出各種意見，但遷建一個機場何其重大，表示蔣萬安4年前後態度不同，「這其中一定有重大的轉折，才會讓你轉變，我很期待知道這個轉折」。隨後卓榮泰也提出隨堂考，詢問蔣萬安在這4年中，在市政會議是否有任何討論？有無重大決議？如果有的就送一份來行政院，再來決定未來如何發展，強調北部還有更多選項，能在更短的時間內滿足AI園區。對於外界所提出的質疑，包括醫療後送與離島居民交通權益何解？蔣萬安也提出想法，認為台北的醫療方面，相信無論新北或桃園都能處理，緊急醫療就安排公路、台鐵與高鐵來解決。而交通方面，可以規劃快速接駁或車資輔助，這些都可以來克服解決，國防部也很願意提出專業的評估跟看法。雖整段過程雙方討論過程平和，蔣萬安疾呼中央地方合作，但只拿出過去回函行政院公文，內容為「檢送『松山國際機場2040年整體規劃』成果報告之本府書函意見」，表達過去曾提出建議，仍是遞出橄欖枝盼與中央展開討論。而卓榮泰對於討論公共議題持開放態度，希望台北同樣做足功課，因此提出隨堂考，要求提出4年主持過任何會議或決議，都送一份來行政院，強調北部還有更多選項，讓蔣萬安碰軟釘子。