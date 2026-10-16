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▲小龍女正式公布「龍象大戰」應援名單，豪華陣容讓粉絲嗨翻，直呼：「全員相挺令人感動！」（圖／小龍女IG@dragon_beauties_official）

▲Passion Sisters公布主場應援名單，峮峮連兩天到場。（圖／Passion Sisters臉書）

▲Passion Sisters兩日主場應援陣容公布，除了峮峮（如圖）全勤，還有金渡兒、JJUBI、短今、畇二、林可、妮可、汶汶等人氣啦啦隊員也將上場，雖名單不見邊荷律，但超香陣容與小龍女不相上下。（圖／峮峮臉書）

中職中信兄弟與味全龍將展開37年來首度的「龍象大戰」，總冠軍賽於10月17日起在台北大巨蛋舉行，不僅場上球員表現引發關注，場外啦啦隊們陣容同樣成為焦點。味全龍啦啦隊「小龍女」已公布首日應援陣容，包括李多慧、林襄等31位啦啦隊女神都將現身，讓粉絲們驚呼：「幾乎全員到齊」、「這陣容太豪華了。」而中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」也公開10/20、10/21主場應援名單，峮峮、短今、畇二、林可、妮可、金渡兒、JJUBI等，不論場上場下都十分精彩。中華職棒37年首見「龍象大戰」，採7戰4勝制10月17日起於台北大巨蛋正面交鋒。不僅場上戰況激烈，場邊啦啦隊女孩也十分有看頭。味全龍啦啦隊「小龍女」已正式公布應援陣容，首日除了李多慧、林襄等人氣女神，還包括Yuri、小映、賴可、菲菲、張晴、詩雅、「韓援三本柱」權喜原、金娜妍等共31位女孩，豪華陣容讓粉絲嗨翻。啦啦隊班表一出，讓網友直呼：「幾乎全員到齊」、「這陣容太豪華了」、「全員相挺令人感動」、「啦啦隊班表很香」、「襄慧！」、「全民參戰」、「這是明星賽了吧」、「一起努力拿下 味全總冠軍。」而官方也公布應援站位圖，除一、三壘側應援舞台以外，將加碼安排啦啦隊於特定區域走道應援，詳細站位分配請留意女孩個人粉專。而Passion Sisters昨日也公布兩日主場應援陣容，除了峮峮全勤，還有金渡兒、JJUBI、短今、畇二、林可、妮可、汶汶等人氣啦啦隊員也將上場，不過韓籍成員邊荷律卻不在名單中，粉絲猜測是她日前透露媽媽必須長期住院，因此暫時留在韓國照顧她，但陣容與小龍女相比可說是不相上下，紛紛直呼：「太香了」、「兄弟齊心，最愛短今」、「這應援陣容讚哦」、「豪華陣容」、「怎麼少了邊邊。」事實上，中信兄弟與味全龍紛紛派出最強應援，峮峮和林襄被視為是台籍「最頂啦啦隊員」，各自擁有大批粉絲追隨，先前兩人曾一起參加在東京舉辦的「台灣形象展」，合照一出連日本人都來朝聖，紛紛直呼：「這什麼天花板組合！」、「最頂啦啦隊組合，好正喔！」、「我是日本人，但我會替台灣加油」、「一次兩個太讚啦。」展現超強魅力。而韓籍啦啦隊也是一大看點，擁有超高人氣的李多慧，根據官方班表顯示，除了10/23之外，其他天都會到場應援，而Passion Sisters雖然少了邊荷律，但依舊有金渡兒、JJUBI，勢必能掀起一波話題。